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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تجهيزات بمحافظة الإسماعيلية استعدادا لافتتاح معرض "أهلا رمضان"

نائب المحافظ خلال
نائب المحافظ خلال الاجتماع

عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا تنسيقيًّا بشأن الاستعداد لافتتاح معرض السلع الغذائية لشهر رمضان المعظم "أهلًا رمضان" لعام ١٤٤٥ه‍، ٢٠٢٤م، والذي يقام بالتعاون والتنسيق بين محافظة الإسماعيلية، الغرفة التجارية بالإسماعيلية، ومديرية التموين والتجارة الداخلية، لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية.

محافظ الإسماعيلية يتابع تقديم الخدمة الطبية المتكاملة للمواطنين ضمن مبادرة "حياة كريمة"

جاء ذلك بحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسماعيلية، رؤساء مركز ومدينة الإسماعيلية، فايد، والتل الكبير، رئيس حي ثالث، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، رئيس مباحث التموين بالإسماعيلية، مدير عام مديرية الشباب والرياضة، رئيس قطاع الشبكات للشمال بشركة القناة لتوزيع الكهرباء، والجهات التنفيذية المعنية بالاجتماع.

وخلال الاجتماع، تم بحث ومناقشة التجهيزات والتنسيق بين كافة الجهات المعنية بإقامة المعرض؛ تمهيدًا لافتتاحه في ١٥ فبراير الجاري، على أن يستمر لمدة شهر.

كما تم مناقشة إقامة ٤ معارض أساسية هذا العام وهي “معرض أرض المعارض” بمركز شباب الشيخ زايد بحي ثالث مدينة الإسماعيلية، ومعرض نادي المنتزه بعد تطويره، ومعرضين آخرين بمركزي فايد والتل الكبير.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة مقترح إقامة معرض بمنطقة أبوعطوة بقرية نفيشة التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية؛ من أجل توفير كافة السلع الغذائية لأهالي القرى الأكثر احتياجًا بأسعار مناسبة وأفضل جودة.  

وأكد نائب محافظ الإسماعيلية، أن الهدف من إقامة المعرض هو التخفيف عن كاهل الأسرة المصرية في ظل الظروف الراهنة؛ من خلال توفير مستلزمات شهر رمضان المعظم بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، موجهًا مديرية التموين والتجارة الداخلية بضرورة المتابعة المستمرة للأسعار وتوفير كافة المستلزمات المعروضة بشكل دوري لتحقيق العائد من المعرض.

وفي كلمته، أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسماعيلية، على التعاون الدائم والمثمر مع محافظة الإسماعيلية بكافة أجهزتها التنفيذية، والذي يعود بالنفع على مواطني الإسماعيلية، مشيدًا بدور تجار محافظة الإسماعيلية الوطني في خدمة المجتمع الإسماعيلي.

كما وجَّه الدعوة للشركات المنتجة والمصانع الغذائية لتوفير منتجاتها لخدمة الأسرة المصرية بأسعار مخفضة.

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