تصديري الصناعات الدوائية: توطين صناعة الدواء يسهم في تغطية احتياجات السوق

أكد الدكتور محيي حافظ رئيس المجلس التصديري للصناعات الدوائية ووكيل غرفة صناعة الدواء أهمية توطين وتعميق صناعة الدواء.

وقال الدكتور حافظ في لقاء خاص للقناة الأولى المصرية إن توطين صناعة الدواء سيسهم في تغطية احتياجات السوق المصري الدوائية بالإضافة إلى التصدير للخارج".

وأضاف أن كل المنتجات الطبية المتعلقة بصحة المواطن هي مسئولية لأعضاء غرفة صناعة الأدوية حيث تضم الغرفة كل مصنعي الدواء والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل والمكملات الغذائية، منوها أنه يتم العمل على توطين صناعة الدواء من خلال الزيادة في حجم صناعة المنتجات التي تستورد من الخارج داخليا بتكنولوجيا لم تكن موجودة من قبل.

وأشار إلى أن الصناعة المحلية للدواء في مصر تمثل 91% وهي شيئ عظيم ولكننا نعمل على تقليل حجم الاستيراد وخاصة الأدوية البيلوجية واللقاحات، لافتا إلى أن مصر تحقق نجاحا كبيرا في اللقاحات البيطرية ونعمل على تغطية جميع احتياجاتنا وقريبا سيتم التطور في اللقاحات البشرية.

وأوضح أنه بالنسبة لتعميق صناعة الدواء ، نعمل على زيادة المكون المحلي في المنتج المصري، وبدأنا العمل على صناعة الخامات والمستلزمات ومواد التعبئة والتغليف بشكل جيد، مبينا أن آليات التمويل من التحديات التي تواجه صناع الدواء نظرا لأن أي ارتفاع في تكلفة التمويل يؤثر بشدة على الاستمرارية ، لذلك لابد من تحقيق الاستدامة في الانتاج مع التطوير المطلوب لتغطية احتياجات الدولة سواء في التوطين أو التعميق.

وأكد أن هناك حرص شديد من الدولة لضمان وجود أدوية الأمراض المزمنة وعدم وجود أي نواقص بها ، لافتا إلى أن النواقص يمكن أن تكون في الأسماء التجارية.

وشدد على صناعة الدواء في مصر في تطور كبير ويتم تصدير الدواء المصرى المحلي إلى 171 دولة حول العالم بحجم صادرات تصل الى مليار و300 مليون دولار في العام الماضي ونستهدف هذا العام حجم صادرات تصل الى مليار و700 مليون دولار ، مشيرا إلى أن غرفة صناعة الدواء تعد حملة كبيرة لتوعية المواطنين بأهمية صناعة الدواء في مصر.