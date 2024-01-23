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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسماعيلية يتابع تقديم الخدمة الطبية المتكاملة للمواطنين ضمن مبادرة "حياة كريمة"

محافظ الإسماعيلية
محافظ الإسماعيلية

نظمت مديرية الصحة والسكان بالإسماعيلية القافلة الطبية المجانية في مدرسة محمد بدران بقرية البعالوة الصغرى، والتي تستهدف أهالي مركز ومدينة التل الكبير.

 

وقامت القافلة الطبية بالكشف على ٨٢٢ مواطنًا في أولى أيامها، حيث أنها بدأت اليوم الاثنين الموافق ٢٢ يناير ٢٠٢٤، ضمن خطة القوافل العلاجية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ومن جانبه أشار الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إلى أن القافلة الطبية تضمنت ٩ تخصصات طبية حيث شملت عيادات الأطفال، الباطنة، المسالك البولية، النساء وتنظيم الأسرة، الجراحة، وعيادة للأسنان، الأشعة، عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ومعمل للدم وصيدلية تضم ٨٠ صنف دوائي، بالإضافة إلى التثقيف الصحي والتوعية بأهمية تلقي لقاح كورونا والتسجيل الفوري بالإضافة إلى التوعية بأهمية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل، لافتًا إلى أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضًا عقد ندوات توعية للمواطنين، بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.

على أن تستمر القافلة الطبية في مدرسة محمد بدران بقرية البعالوة الصغرى التابعة لمركز ومدينة التل الكبير ضمن مبادرة "حياة كريمة" في استقبال المواطنين حتى غدًا الثلاثاء الموافق ٢٣ يناير الجاري؛ وذلك لتقديم الخدمات الطبية المجانية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بتوفير الرعاية الطبية المجانية للأسر الأكثر احتياجًا والمناطق النائية.

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