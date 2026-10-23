الأمن الأردني يلاحق مطلقي النار في حادث الكرك.. وعمليات متابعة مستمرة

تواصل الأجهزة الأمنية الأردنية عمليات المتابعة والتحري لتحديد هوية الأشخاص الذين أطلقوا النار في محافظة الكرك، وذلك وفقًا لما أعلنته مديرية الأمن العام الأردني، في تطور جديد مرتبط بالحادث الذي شهدته المحافظة.

ويأتي التحرك الأمني في إطار الجهود الرامية إلى تعقب المتورطين في إطلاق النار، وكشف ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المسؤولين عنها.

وأفادت تقارير إعلامية أردنية بأن إطلاق النار وقع خلال تشييع جنازة في كنيسة حمود بمحافظة الكرك، جنوبي المملكة، بعدما ترجل مسلحان من مركبة وأطلقا النار على الموجودين، ما أسفر عن سقوط قتلى ومصابين، وفق المعلومات الأولية المنشورة.

ولا تزال هوية المشتبه بهما ودوافع الحادث غير معلنة، فيما دعت السلطات الأردنية إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وعدم تداول معلومات غير مؤكدة، لحين اتضاح ملابسات الواقعة.