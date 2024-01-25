مزارع الأسماك بمركز بحوث الثروة السمكية بالعباسة.. صرح إنتاجي كبير بالشرقية

علي بعد كيلو مترات من مركز ومدينة أبوحماد بمحافظة الشرقية تجد المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية بالعباسة حيث تنتشر المزارع السمكية بكثافة حتي ما إذا سألت أي شخص عن هذا المعمل تجد ما يدلك إليه الكثير من المواطنين نظرا لشهرته الواسعة وتحديدا في مجال بحوث الثروة السمكية وإنتاج الأسماك عالية الجودة بكثافة ولذا حرص موقع صدى البلد علي التوجة الي هذا المكان ومحاولة القاء الضوء عليه..

في البداية كان في إستقبالنا الدكتور "محمد ابو العطا" وكيل المعمل المركزي للثروة السمكية والبحوث ورئيس قسم صحة الأسماك ورعايتها ورئيس المجموعة التقنية للأكمنات على مستوى الشرق الأوسط والذي أكد أن المعمل من أهم الصروح العلم الموجود على مستوى الجمهورية والمسئوله عن تنمية الإستزراع السمكي وإحلال عملية الحلول للمشاكل التي تحدث من نفوق وغيرة للأسماك علي مستوى الجمهورية ويضم 160 أستاذ دكتور يتدرجون في درجاتهم العلمية ويضم 10 أقسام داخل المعمل..

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عملية الاستزراع السمكي..

أكد الدكتور محمد ابو العطا أن مصر تنتج حوالي 2.1 مليون طن سنويا ونصيب الفرد يقرب من حوالي 22.2 كيلو جرام للفرد وهذا متوسط جيد جدا ومصر الأولى أفريقيا في إنتاج البلطي والسادس عالميا في عملية الإنتاج على مستوى العالم والقوى الكبرى في الإنتاج ترجع الي المزارع السمكية حيث تقارب نسبة إنتاج المزارع السمكية للفدان من 4 طن حتي 6 طن وهذا معدل ممتاز والفضل يرجع إلى بحوث الثروة السكمية.

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عمليات الصيد..

بعد تجهيز الأحواض والبدء في الإستزراع السمكي وتغذية الأسماك أكد الدكتور "أحمد أبو العطا" أنه لا يمكن أن تبدأ عملية الصيد مباشرة ولكن يتم البدء في أخذ عينات عشوائية بصفة مستمرة ودورية حتي يتم التأكد من وصول الأسماك للحجم التسويقى ليتم البدء في عملية الصيد..

وأشار "أبو العطا" إلى أن عملية الصيد تكون في الساعات الأولي من صباح اليوم وخاصة أن درجات الحرارة تكون ملائمة ويتم البدء في تجفيف الأحواض التي سيتم البدء في صيدها بطريقة معينة مؤكدا أن الحوض يكون مجهز بطريقة انسيابية معينة حتى يتجمع السمك في المكان المحدد ويبدأ عمال الصيد في اصطياد الأسماك عن طريق الشباك المخصصة لذلك ويتم تجميع كميات الأسماك في مياة نظيفة.

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واستكمل الدكتور "سيد ابو الفتوح" أنه عقب عملية الصيد تأتي عملية الفرز والتدريج حيث يتم فرز كل نوع من انواع السمك علي حدة كما انه يتم تدريجه لدرجات حسب حجم السمك فمثلا السمك البلطي يتم تقسيمة الي السمك السوبر "الدباش او السوبر" ويكون سكر البوكسة 1650 جنيها اي حوالي 65 جنيه للكيلو وتكون السمكة ونص في الكيلو وبعد ذلك الدرجة الأولى ويقل السعر إلى 55 جنيها للكيلو والسمك الوسط "الدور"

كما يتم تقسيم السمك البوري حيث يصل سعره 120 جنيها والطوبارة حوالي 100 جنيه والسمك المبروك العادي والحشائش بحوالي 50 جنية والسمك الفضي يتم بيعه بحوالي 40 جنيه..

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كيفية التمييز بين السمك السيلفر "الفضي" والسمك "القراوص"..

يمكن التمييز بين النوعين حيث ان سمك السيلفر تتميز بكبر حجمها ويوجد بها السفة "الشوك أو السل" ولكن كلما زاد حجمها اختفى هذا السفه منها بصورة واضحة وتتغذى هذه السمكة بصورة طبيعية جدا حيث انها عبارة عن منظف للمياه ومنقي لها ويكون هذا هو غذائها الوحيد وتتميز بطعمها المميز الجميل وسعرها الغير مرتفع مقارنة بباقي أنواع الأسماك

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أنواع البلطي وكيفية التفريق بينهم

البلطي النيلي والذي يتميز بلونه ويفضله المواطنين داخل مصر والبلطي الزلي "الأخضر" ويكون موجد بها نقاط صفراء على الزعنفة والبلطي الجليلي.

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