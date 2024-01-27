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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

70 جنيها للبلطى .. أسعار الأسماك والجمبرى اليوم السبت 27 يناير 2024

صدى البلد

شهدت أسعار الأسماك اليوم السبت 27 يناير 2024 استقرارًا في سوق العبور لتجارة الجملة، حيث يتراوح سعر كيلو السمك البلطي الكبير ما بين 67 لـ73 جنيهًا

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البوري كبير الحجم، يتراوح ما بين 80 لـ130 جنيهًا.

سعر كيلو سمك البوري متوسط الحجم، يتراوح ما بين 70 لـ80 جنيهًا

سعر كيلو سمك السردين اليوم، يتراوح ما بين 65 لـ85 جنيهًا.

سعر كيلو سمك المكرونة السويسي، يتراوح ما بين 65 لـ115 جنيهًا.

سعر كيلو سمك المكرونة الخليجي، يتراوح ما بين 55 لـ75 جنيهًا.

سعر كيلو سمك مكرونة مجمدة، يتراوح ما بين 30 لـ40 جنيهًا.

 

سعر الجمبري اليوم

 

سعر كيلو الجمبري الجامبو، يتراوح ما بين 515 لـ585 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري كبير الحجم، يتراوح ما بين 410 لـ510 جنيهات.

سعر كيلو الجمبري متوسط الحجم، يتراوح ما بين 320 لـ400 جنيه.

سعر كيلو الجمبري صغير الحجم، يتراوح ما بين 85 لـ235 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري المجمد، يتراوح ما بين 175 لـ375 جنيهًا.

أسعار السمك البلطي

يتراوح سعر كيلو السمك البلطي الوسط ما بين 58 لـ66 جنيه.

يتراوح سعر كيلو السمك البلطي الكبير ما بين 67 لـ73 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي المجمد ما بين 40 لـ200 جنيه.

يتراوح سعر كيلو البلطي الأسواني ما بين 20 لـ60 جنيهًا.

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