انطلاق أربع قوافل دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف إلى السويس والمنيا وأسيوط والشرقية

انطلقت اليوم الجمعة، أربع قوافل دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى محافظات السويس والمنيا وأسيوط والشرقية، بمشاركة 20 إمامًا وواعظًا، وذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر الشريف، والأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف.

وتناولت خطبة الجمعة ضمن أعمال القوافل موضوع «الذوق العام.. رُقِيُّ السلوك وجمالُ الأخلاق»، حيث أكدت الخطبة أهمية الذوق العام في تجسيد قيم الإسلام وأخلاقه، واحترام مشاعر الآخرين ومراعاة حقوقهم وخصوصياتهم، والالتزام بآداب التعامل والسلوك القويم، بما يسهم في بناء مجتمع راقٍ تسوده المودة والاحترام، ويعكس أصالة المجتمع وصدق انتمائه لوطنه.

وجاءت هذه القوافل ضمن جهود وزارة الأوقاف لتنفيذ محاور خطتها الدعوية، من خلال الاستمرار في مواجهة الإرهاب والتطرف، والتصدي لمختلف صور التطرف الفكري، ومواجهة التطرف اللاديني المتمثل في تراجع القيم والأخلاق، والعمل على استعادة وبناء الشخصية المصرية الوطنية من منطلق ديني، والإسهام في صناعة الحضارة، وتعزيز وعي الشباب وكافة شرائح المجتمع بأهمية العلم والاكتشاف والإبداع، وتنمية الشغف بالعلم والمعرفة.

وفي السياق ذاته، تعقد وزارة الأوقاف 10180 ندوة علمية ضمن برنامج «المنبر الثابت» المشترك بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف خلال شهر أكتوبر 2026، وذلك في 2036 مسجدًا بمختلف محافظات الجمهورية بعد صلاة المغرب.

وتناولت ندوات يوم الثلاثاء الموافق 20 من أكتوبر 2026 موضوع «دور المرأة في بناء الأوطان»، حيث أبرزت الندوات دور المرأة في نهضة المجتمعات وتقدمها، وإسهاماتها في بناء الأسرة وتربية الأجيال وترسيخ القيم والأخلاق، ومشاركتها في مختلف مجالات العمل الوطني، بما يؤكد أهمية تمكينها من أداء رسالتها في بناء الوطن وصناعة مستقبله.

ويأتي ذلك في إطار التعاون العلمي والدعوي بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، الهادف إلى نشر صحيح الدين، وترسيخ منظومة القيم والأخلاق، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وبناء الوعي الرشيد، بما يسهم في تحقيق الأمن الفكري، وتعزيز التماسك المجتمعي، وبناء الشخصية المصرية الواعية القادرة على الإسهام في صناعة الحضارة.