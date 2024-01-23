عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الجمبري بـ360 والتونة بـ75 جنيها.. تعرف على أسعار الأسماك بالأسواق اليوم |فيديو

اسعار الاسماك
اسعار الاسماك

رصدت عدسة “صدى البلد”، أسعار الأسماك اليوم، الثلاثاء الموافق 23 يناير  2024، وفقا لحركة البيع والشراء في سوق فيصل.

وجاءت الأسعار كالتالي:

سجل كيلو السمك البلطي متوسط سعر 77 جنيها الوسط و80 جنيها الكبير .

وبلغ سعر كيلو السمك البوري 130 جنيها .

وبلغ سعر كيلو السمك قشر البياض 160 جنيهًا.

وسجل كيلو سمك الفيليه البلطي 180 جنيها.

وسجل سعر كيلو سمك الماكريل 120 جنيها. 

وتراوح سعر كيلو الجمبري بين 360 الي 390 جنيها.

فيما تراوح سعر الدنيس من 280 إلى320 جنيهًا.

اما كيلو سمك التونة بلغ 75 جنيها.

 والكابوريا تبدا من 140جنبها الي 180 جنيها على حسب الحجم 

والجندوفلي يبدأ من  35 جنيها الي 50 جنيها للكيلو. 

30 جنيه اسعار الاسماك اليوم الأسماك اليوم 50 جنيها للكيلو اليوم الثلاثاء سعر كيلو سمك سمك التونة سمك الماكريل سعر كيلو الجمبري اسعار الاسماك 2024 السمك البوري السمك البلطي الجندوفلى الجمبرى التونة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد نقله للمستشفى| 10 صور أثارت ضجة بين أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز

ياسمين عبد العزيز تزور أحمد العوضي في المستشفي| تعرف على تفاصيل مرضه

بعد نقل أحمد العوضي للمستشفى| هل انفصاله عن ياسمين عبد العزيز وراء تدهور صحته؟

الجرام يتخطى 4000 جنيه رسميا|تحرك سعر الذهب مجددا بمحلات الصاغة.. وعيار 21 مفاجأة

مصر تحقق الحلم النووي.. السيسي وبوتين يفتتحان مشروع القرن الحادي والعشرين

حالته صعبة وممنوع عنه الزيارات.. نقل أحمد العوضي إلى المستشفى

إمام عاشور السبب.. لاعب الزمالك السابق يوجه رسالة لنجم الأهلي

زلزال وأمطار وطقس سيء.. أجواء عصيبة تستمر حتى الخميس| ماذا يحدث؟

ترشيحاتنا

روسيا تسخر من تواصل الرئيس الأمريكي مع الموتى

جريمة تهز القاهرة.. أب ينهي حياة ابنته ويدعى سقوطها من البلكونة

يتماثل للشفاء .. مصادر مقربة تنفي وفاة هاني الناظر بعد تداولها على السوشيال ميديا

مفاجأة شعرية.. روبوت خدمة يثور على العملاء| ما القصة

رئيس وزراء بريطانيا: لن نتردد في مهاجمة الحوثيين مرة أخرى

سعر الذهب الآن في مصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غير نزلة البرد.. العوضي يعاني من وعكة صحية شديدة لهذا السبب| تفاصيل

تشبه العروسة.. مي كساب تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

بعد نقل العوضي للمستشفى.. آثار جسدية قد تصل للوفاة بسبب الطلاق

ياسمين عبد العزيز تزور أحمد العوضي في المستشفي| تعرف على تفاصيل مرضه

فيديو

سعرها 200 ألف.. موعد طرح أول سيارة كهربائية في مصر

أمطار بهذه المناطق.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب موجة صقيع | فيديو

أسعار الذهب الآن في مصر| شاهد

لها تقدير خاص.. أسما إبراهيم تكشف تفاصيل حلقتها مع الإعلامية هالة سرحان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

اﻟﻤﺰﻳﺪ