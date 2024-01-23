الجمبري بـ360 والتونة بـ75 جنيها.. تعرف على أسعار الأسماك بالأسواق اليوم |فيديو

رصدت عدسة “صدى البلد”، أسعار الأسماك اليوم، الثلاثاء الموافق 23 يناير 2024، وفقا لحركة البيع والشراء في سوق فيصل.

وجاءت الأسعار كالتالي:

سجل كيلو السمك البلطي متوسط سعر 77 جنيها الوسط و80 جنيها الكبير .

وبلغ سعر كيلو السمك البوري 130 جنيها .

وبلغ سعر كيلو السمك قشر البياض 160 جنيهًا.

وسجل كيلو سمك الفيليه البلطي 180 جنيها.

وسجل سعر كيلو سمك الماكريل 120 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الجمبري بين 360 الي 390 جنيها.

فيما تراوح سعر الدنيس من 280 إلى320 جنيهًا.

اما كيلو سمك التونة بلغ 75 جنيها.

والكابوريا تبدا من 140جنبها الي 180 جنيها على حسب الحجم

والجندوفلي يبدأ من 35 جنيها الي 50 جنيها للكيلو.