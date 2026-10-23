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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قومي الاتصالات يحتفل بتخريج 3289 متدربا من برنامج سفراء الذكاء الاصطناعي

الدكتور أحمد خطاب
الدكتور أحمد خطاب
أ ش أ

أعلن المعهد القومي للاتصالات (NTI)، بالتعاون مع مؤسسة «مهندسون من أجل مصر المستدامة»، تخريج 3289 متدربًا من المستويين الأساسي والمتقدم لبرنامج «سفراء الذكاء الاصطناعي»، بواقع 2688 متدربًا من الدفعة العاشرة بالمستوى الأساسي، و601 متدرب من الدفعة الرابعة بالمستوى المتقدم، وذلك في إطار جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء القدرات الرقمية ونشر ثقافة الذكاء الاصطناعي.

ويستهدف البرنامج تأهيل غير المتخصصين وتمكينهم من الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها في مجالات العمل المختلفة؛ بما يسهم في تطوير أساليب العمل ورفع الكفاءة والإنتاجية، ودعم توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وبناء اقتصاد قائم على المعرفة.

وأُقيمت فعاليات التخرج بحضور الدكتور أحمد خطاب، مدير المعهد القومي للاتصالات، والمهندس محمد كامل، رئيس مؤسسة «مهندسون من أجل مصر المستدامة»، إلى جانب عدد من قيادات المعهد والمؤسسة.

واجتاز خريجو المستوى الأساسي برنامجًا تدريبيًا استمر شهرًا، بإجمالي 36 ساعة من التدريب التفاعلي، بالإضافة إلى 4 ساعات لتنفيذ مشروع عملي تطبيقي. وتضمن التدريب مفاهيم الذكاء الاصطناعي، وأساسيات تحليل البيانات، وأخلاقيات استخدام هذه التقنيات والتحديات المرتبطة بها، إلى جانب الاتجاهات المستقبلية للمجال، مع التركيز على توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في الحياة المهنية واليومية.

وبتخريج الدفعة العاشرة، تجاوز إجمالي خريجي المستوى الأساسي منذ إطلاق البرنامج 17,200 خريج وخريجة من مختلف محافظات الجمهورية.

أما المستوى المتقدم، فشهد تخريج 601 متدرب بعد استكمال محتوى تدريبي متخصص في تطبيقات الذكاء الاصطناعي الحديثة، شمل التعلم العميق، واتخاذ القرارات القائمة على البيانات، والذكاء الاصطناعي التوليدي، ومعالجة اللغة الطبيعية، وأدوات الإنتاجية والأتمتة الذكية، والتحليلات التنبؤية، مع التركيز على التطبيقات العملية التي تساعد المشاركين على تطوير بيئات العمل وتحسين الأداء.

ويتيح تكامل المستويين الأساسي والمتقدم مسارات تعليمية تبدأ باكتساب المعرفة الأساسية بالذكاء الاصطناعي، وصولًا إلى التعمق في تطبيقاته المتخصصة، بما يدعم بناء القدرات الرقمية ومواكبة التطورات التكنولوجية ومتطلبات سوق العمل.

ويواصل المعهد القومي للاتصالات ومؤسسة «مهندسون من أجل مصر المستدامة» تنفيذ البرنامج لتعزيز الوعي المجتمعي بالذكاء الاصطناعي وتوسيع نطاق الاستفادة من تطبيقاته، دعمًا لجهود الوزارة في بناء مجتمع رقمي قادر على الابتكار والإنتاج.

المعهد القومي للاتصالات سفراء الذكاء الاصطناعي الدكتور أحمد خطاب

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