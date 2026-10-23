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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الهلال الأحمر يشارك في تأمين احتفالات مولد السيد البدوي

السيد البدوى
السيد البدوى

شارك الهلال الأحمر المصري – فرع الغربية في تأمين احتفالات مولد السيد البدوي 2026، من خلال نشر فرق الطوارئ والإسعافات الأولية، ورفع درجة الجاهزية والاستعداد للتعامل مع الحالات الطارئة، حرصًا على سلامة المواطنين والزائرين.

نقاطًا طبية في محيط المسجد

وأقام الهلال الأحمر المصري نقاطًا طبية في محيط المسجد، بالتوازي مع انتشار فرق الطوارئ بين الزائرين، لتقديم خدمات الإسعافات الأولية والتدخل السريع للحالات التي استدعت التدخل الطبي العاجل.

وتأتي هذه المشاركة في إطار الدور الإنساني والمجتمعي للهلال الأحمر المصري، باعتباره جهازًا مساندًا للسلطات، وحرصه على تقديم الدعم الإنساني والطبي خلال التجمعات والفعاليات الكبرى.

ويُقدَّر أن نحو 6 ملايين زائر توافدوا إلى محيط المسجد على مدار أيام الاحتفال، ما استلزم تكثيف التواجد الميداني ورفع مستوى الاستعداد لضمان سرعة الاستجابة للحالات الطارئة.

الهلال الأحمر الهلال الأحمر المصري فرع الغربية مولد السيد البدوي فرق الطوارئ والإسعافات الأولية الحالات الطارئة

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وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية
وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية
وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية

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وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية
وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية
وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية

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وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية.. فيديو وصور

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