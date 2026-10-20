قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء: انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية ضرورة حتمية استندت لرؤى علمية
كريم بدوي: تشكيل مجموعة عمل لتطوير مناهج هندسة البترول وربطها بسوق العمل
صعود متوسط في سعر الدولار خلال تداولات الثلاثاء
مدبولي: 15 مليون مصري يقطنون المدن الجديدة.. والمخطط القومي يستهدف إنشاء 39 مدينة
منال عوض: 48% من موازنات المحافظات مخصصة لتطوير الطرق المحلية وصيانتها
باستثمارات 11 ترليون جنيه.. الرئيس السيسي يشهد توقيع 4 عقود كبرى بين الدولة ومجموعة هشام طلعت مصطفى
منتدى مصر 2026.. مدبولي يستعرض أسباب التوسع العمراني ومشروعات النقل والتشييد والبناء
رئيس الوزراء: الرئيس السادات وضع فكرة إنشاء المدن الجديدة.. وقلاع مصر الصناعية تنتشر بها
منال عوض: النقل الحديث خفض الانبعاثات الكربونية 30%.. وتحويل 400 فدان إلى حدائق عامة
تشكيل بيراميدز لمواجهة طلائع الجيش في الدوري
حسام عبد الغفار: أكثر من 16 مبادرة رئاسية لتوفير العلاج للمواطنين.. وتوطين صناعة الدواء أمن قومي
تمرين لمدة 30 ثانية يخفض ضغط الدم.. كم عدد مرات ممارسته أسبوعيًا؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل السيد البدوي من أولياء الله؟.. الإفتاء: كتب الله له القبول في الأرض

السيد البدوي
السيد البدوي
محمد صبري عبد الرحيم

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن السيد البدوي من أولياء الله الصالحين، مشيرة إلى أن السيد أحمد البدوي رضي الله عنه عارفٌ إمامٌ مقرئٌ فقيهٌ من كبار علماء الأمة؛ فقد كان فقيهًا على مذهب الإمام الشافعي، وكان معتنيًا بكتاب "التنبيه" للشيخ أبي إسحاق الشيرازي.

جاء ذلك في إجابتها عن سؤال: «هناك مَن يدَّعي أن السيد البدوي ليس من الأولياء، وإنما كان مجذوبًا وليس وليًّا، فهل هذا صحيح؟ وكيف نرد على مَن يدَّعي ذلك؟».

نشأة السيد البدوي وحياته

وذكرت دار الإفتاء، الاسم والنشأة لسيدي أحمد البدوي: هو السيد الشريف الحسيبُ النسيب، فرع الشجرة النبوية، وسليلُ البَضعة المصطفوية، أبو العباس شهاب الدين أحمد البدوي الحُسيني رضي الله عنه وأرضاه، المولود في فاس بالمغرب عام [596هـ]، والمتوفى في طنطا بمصر عام [675هـ]، المتصف بالصفات القويمة، والملقب بالألقاب الكريمة؛ كشيخ العرب، وأبي الفتيان، والمُلثَّم، والسطوحي، والسيد، وهو اللقب الملازم لاسمه الشريف، والذي صار في عرف أهل مصر عَلمًا عليه؛ بحيث ينصرف عند الإطلاق إليه، وهو ممَّن تربَّع على عرش الولاية الربانية، والوراثة المحمدية، وشهرته تغني عن تعريفه، وبركة سيرته تكفي في توصيفه، فهو قطب أقطاب الأولياء، وسلطان العارفين الأصفياء، وركن أقطاب الولاية لدى السادة الصوفية، وإليه تنسب الطريقة الأحمدية البدوية.

هل السيد البدوي من أولياء الله؟

وأوضحت دار الإفتاء: أن السيد البدوي رضي الله عنه هو من الأولياء الذين كتب الله لهم القبول في الأرض عند العامة والخاصة، واتفق على إمامتِه الأكابرُ والأصاغر، وترجمه بذلك المؤرخون، والعلماء والحفاظ والفقهاء في كل القرون، ولم يختلف أحدٌ في فضله، ولا نازع عالمٌ في شرفه ونُبْلِه؛ بحيث إنَّ الناظر في سيرته عند أهل العلم لا يجد عالمًا ولا مؤرخًا إلّا ذكرَه بالسيادة، وكريم الإشادة، ولا يطالع إلّا مدْحَ شجاعتِه، ووصْفَ نجدته وفتوَّتِه، والثناءَ على كرمه وسماحتِه، والدعاءَ بنيل بركتِه والانتفاع بزيارته ومحبتِه.

والسيد البدوي رضي الله عنه من الأولياء الذين عمّر الله بهم البلاد، وزكّى بهم العباد، فمنذ حلَّ في طنطا -عام 634 من الهجرة النبوية الشريفة- بدأت تعمر محلتها، وتزداد شهرتها، وتكثر أبنيتها، وتتسع عمارتها، وأصبح يقصدها القُصَّاد، ويرتادها الرواد، ويأتيها الزوار والعُبّاد؛ فازدهت عمرانًا بشريًّا، ومركزًا تجاريًّا، ومزارًا إسلاميًّا يُقصَدُ للاحتفال بالمولد النبوي فيه من جميع الأنحاء، وتُشَدُّ له الرحال من سائر الأرجاء؛ وصار ذلك -كما يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني فيما نقله عنه الإمام الشعراني في "الطبقات الوسطى" بخطه-: [يومًا مشهودًا؛ يقصده الناس من النواحي البعيدة، وشهرة هذا المولد في عصرنا تغني عن وصفه].

 بركات السيد البدوي على طنطا

وأكملت: ومن بركات السيد البدوي على طنطا: أنها صارت بقدومه إليها بلدًا علميًّا سامقًا ومعهدًا قرآنيًّا باسقًا، وصار تدريس القرآن والعلم فيها عريقًا، وازدانت بالعلماء والقُرّاء بريقًا؛ فنشأت فيها حركة علمية، ومنظومة تعليمية، ومدرسة قرآنية، صار فيها الجامعُ الأحمديُّ شقيقَ الجامع الأزهر، وانتسب إليه فطاحل العلماء والأولياء، وتخرّج منه كبارُ الفقهاء وأعاظم القُرّاء الذين تربعوا على عرش القراءة القرآنية؛ بحيث اشتهر بين علماءِ مصرَ قولُهم: "العلم أزهريٌّ، والقرآنُ أحمديٌّ"، وهي مقولة يأثرها القراء وعلماء القراءات عن شيخ المقارئ المصرية وإمام أهل القراءة في عصره ومصره العلامة شمس الدين محمد المتولي الكبير [ت: 1313هـ].

التبرك باسم السيد البدوي 

وواصلت: وبلغ ممَّا وضعه الله لوليه السيد أحمد البدوي رضي الله عنه من القبول عند الخاصة والعامة: أن سمَّى العلماءُ أولادَهم العلماءَ باسمه ولقبه معًا "السيد البدوي" تيمنًا وتبركًا؛ حتى كثر ذلك في الناس: كالشيخ العلامة محمدَا بن أبي أحمد الأموي المجلسي الشنقيطي، وولده هو العلامة النسابة أحمد البدوي الشنقيطي المجلسي [ت: 1208هـ] صاحب نظم "عمود النسب"؛ حيث سمّاه ولقبه "بأحمد البدوي" تيمنًا باسم السيد البدوي ولقبه رضي الله عنه، كما ذكره صاحب "رياض السيرة والأدب، في إكمال شرح عمود النسب" (1/ 3، ط. دار الفتح).

واستطردت: وكإمام الجامع الأحمدي الشيخ إبراهيم بن إبراهيم الظواهريّ الشافعي [ت: 1325هـ]؛ فإنه سمى ولدَه "بمحمد الأحمدي" تيمنًا باسم السيد أحمد البدوي رضي الله عنه، وولدُه هو شيخ الإسلام الإمام الأكبر محمد الأحمدي الظواهري إمام الجامع الأزهر [ت: 1363هـ].

وختمت: وهذا كله من علامات القبول التي وعد الله تعالى بها أولياءَه وأهلَ رضاه؛ كما قال الله جل في علاه: «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا» [مريم: 96].

دار الإفتاء الإفتاء السيد أحمد البدوي السيد البدوي نشأة السيد البدوي هل السيد البدوي من أولياء الله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في البنوك

الدولار يفاجئ الجميع.. ارتفاع جماعي في 20 بنكاً وزيادة 50 قرشاً مرة واحدة

الرئيس عبد الفتاح السيسي

بالأسماء.. الرئيس السيسي ينتدب 15 قاضيًا للعمل مساعدين لوزير العدل لشؤون الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ

محمد صلاح

محمد صلاح يثير الجدل برسالة «35%» بعد إسقاط بشكتاش في الدوري التركي

مدير أمن الفيوم يتفقد موقع حادث الصحراوي الغربي

بعد مصرع 13 شخصا وإصابة 34 آخرين.. مدير أمن الفيوم يتفقد موقع حادث الصحراوي الغربي

الأهلي

تجديد عقود لاعبي الأهلي.. تطورات موقف محمد هاني وياسر إبراهيم وبن شرقي

الذهب يعاود الارتفاع في مصر اليوم الثلاثاء

عودة للارتفاع.. الذهب يقفز مجدداً ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

أمير بنهاشم

الزمالك يجهز مفاجأة مغربية لخلافة معتمد جمال

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر

ترشيحاتنا

التصفيات المركزية لمسابقة البرنامج الصيفي للطفل

الأوقاف تختتم التصفيات المركزية لمسابقة البرنامج الصيفي للطفل 2026

السيد البدوي

هل السيد البدوي من أولياء الله؟.. الإفتاء: كتب الله له القبول في الأرض

دعاء العشاء

دعاء العشاء مستجاب.. أفضل الأدعية بعد صلاة العشاء للرزق والفرج وقضاء الحوائج

بالصور

تمرين لمدة 30 ثانية يخفض ضغط الدم.. كم عدد مرات ممارسته أسبوعيًا؟

تمرين الجلوس على الحائط يساعد على خفض ضغط الدم
تمرين الجلوس على الحائط يساعد على خفض ضغط الدم
تمرين الجلوس على الحائط يساعد على خفض ضغط الدم

جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تنظم مهرجانا رياضيا لأعضائها بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر

جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تنظم مهرجانا رياضيا لأعضائها بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر
جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تنظم مهرجانا رياضيا لأعضائها بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر
جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تنظم مهرجانا رياضيا لأعضائها بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر

قائد القوات البحرية: نتوسع في إنتاج المسيرات البحرية.. وهناك محاولات من بعض الأطراف للسيطرة على الممرات البحرية

قائد القوات البحرية - الفريق محمود عادل فوزي
قائد القوات البحرية - الفريق محمود عادل فوزي
قائد القوات البحرية - الفريق محمود عادل فوزي

طريقة عمل طاجن السمك بالبصل المكرمل.. وصفة سهلة بمذاق الشواء

طريقة عمل طاجن السمك بالبصل المكرمل
طريقة عمل طاجن السمك بالبصل المكرمل
طريقة عمل طاجن السمك بالبصل المكرمل

فيديو

نبيل فهمي يزور جنوب لبنان

نبيل فهمي يتفقد الأوضاع الأمنية والإنسانية في بلدات الجنوب اللبناني.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفن والحرب والجيل الجديد

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: من يصنع وعي المصريين؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الحقيقة والسراب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حين يغدر بنا من ظنناهم سندا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التسمم الرقمي وأجيال الغد

المزيد