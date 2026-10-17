محافظ الغربية يرفع درجة الاستعداد لتأمين مولد السيد البدوي.. عيادات متنقلة وخدمات طبية على مدار 24 ساعة

أكد اللواء علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، رفع درجة الاستعداد القصوى لتأمين احتفالات مولد العارف بالله سيدي أحمد البدوي بمدينة طنطا، من خلال خطة متكاملة للتأمين الطبي والوقائي، تضمن توفير الرعاية الصحية للمواطنين والزائرين، مع توافد أعداد كبيرة من مختلف محافظات الجمهورية، والتعامل الفوري مع الحالات الطارئة، واستمرار تقديم الخدمات الطبية بكفاءة طوال فترة الاحتفالات.

توجيهات محافظ الغربية

من جانبها، أكدت الدكتورة رشا محمود خضر، وكيل وزارة الصحة بالغربية، جاهزية فرق التأمين الطبي وانتظام تقديم الخدمات على مدار الساعة، مشيرة إلى تفقدها تمركزات التأمين بميدان سيجر، ومتابعة استعداد الفرق الطبية. وأوضحت أن الخطة تتضمن الدفع بعيادات متنقلة مجهزة بالأدوية والمستلزمات والأطقم الطبية بالمناطق الرئيسية للاحتفالات وساحات المريدين، إلى جانب توفير سيارة إسعاف متمركزة على مدار 24 ساعة للتعامل الفوري مع الحالات الطارئة.

تحرك تنفيذي عاجل

وأضافت وكيل الوزارة أن الخطة تشمل تقديم خدمات المبادرات الرئاسية «100 مليون صحة» مجانًا لرواد المولد، من خلال مبادرات دعم صحة المرأة، والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي والأورام السرطانية، فضلًا عن توفير خدمات عيادات تنمية الأسرة والصحة الإنجابية، وتقديم المشورة الأسرية ووسائل تنظيم الأسرة، وتكثيف أنشطة التوعية الصحية.

رفع كفاءة الخدمات

وأكدت تكثيف أعمال فرق الطب الوقائي والترصد ومراقبة الأغذية وصحة البيئة، من خلال المرور على الباعة الجائلين ومحال الأغذية والمشروبات، وسحب عينات من المياه، وتنفيذ أعمال الرش ومكافحة الحشرات. كما أشارت إلى انعقاد غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية على مدار الساعة لمتابعة تنفيذ خطة التأمين والتعامل مع أي مستجدات، وإعداد بيان يومي موثق بالجهود المبذولة، مع رفع جاهزية أقسام الطوارئ والاستقبال بمستشفيات المحافظة لضمان سرعة الاستجابة للحالات الطارئة طوال فترة الاحتفالات.