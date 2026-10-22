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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس مياه الغربية يتفقد خدمات الشركة بمحيط منطقة احتفالات مولد السيد البدوي بطنطا

مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية
مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية

أجرى الدكتور محمود عبد الرحمن سعد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، جولة تفقدية لمتابعة خدمات الشركة بمحيط منطقة الاحتفالات، يرافقه المهندس معتز رياض، رئيس قطاع التشغيل والصيانة غرب.

توجيهات محافظ الغربية 

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، بتكثيف الخدمات المقدمة للزائرين خلال احتفالات مولد السيد البدوي بمدينة طنطا.

تحرك تنفيذي عاجل 

ودفعت الشركة بمعداتها لتأمين الخدمات والتعامل الفوري مع أي طوارئ، شملت سيارتي مياه شرب نقية سعة 10 أمتار مكعبة لكل منهما، و3 سيارات كسح سعة 10 أمتار مكعبة، وسيارة كسح سعة 30 مترا مكعبا، لضمان سرعة الاستجابة والحفاظ على انتظام الخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين.

التعامل مع الجمهور ودعم الخدمات 

وأكد الدكتور محمود عبد الرحمن سعد جاهزية معدات الشركة وفرق العمل للتعامل الفوري مع أي طوارئ، مشددًا على استمرار المتابعة الميدانية وتوفير الدعم اللازم لضمان تقديم خدمات آمنة ومنتظمة طوال فترة الاحتفالات.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي رفع كفاءة الخدمات تقديم معدات السيد البدوي بطنطا

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