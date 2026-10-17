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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رفع درجة الاستعدادات بطنطا احتفالا بمولد السيد البدوي

احتفالات السيد البدوي بطنطا
احتفالات السيد البدوي بطنطا
الغربية أحمد علي

 تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، أعمال النظافة ورفع الإشغالات بمحيط مسجد السيد البدوي بمدينة طنطا ومناطق الاحتفالات، مع متابعة تنظيم الحركة المرورية وتكثيف التواجد الأمني، بما يضمن سلامة الزائرين وتيسير حركتهم.

توجيهات محافظ الغربية 

ووجّه المحافظ بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات أولًا بأول، والتعامل الفوري مع الإشغالات التي تعوق حركة المواطنين والمشاة، والحفاظ على المظهر الحضاري بمحيط المسجد والشوارع المؤدية إليه ومناطق الاحتفالات.

كما أكد أهمية التنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية والأمنية لتنظيم الحركة المرورية، وتعزيز التواجد الأمني، وسرعة التعامل مع أي معوقات، بما يضمن سهولة حركة الزائرين ويحافظ على سلامتهم.

تحرك تنفيذي عاجل 

وشدد محافظ الغربية على استمرار المتابعة الميدانية بمحيط المسجد ومختلف مناطق الاحتفالات، وتكثيف الجهود للحفاظ على النظافة والانضباط وتحقيق السيولة المرورية، بما يوفر الأجواء الآمنة والمنظمة لاستقبال زوار مولد السيد البدوي، ويليق بمدينة طنطا وأهالي الغربية وضيوفها.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل رفع كفاءة الخدمات احتفالات السيد البدوي بطنطا

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