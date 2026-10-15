محافظ الغربية: ضبط 2.8 طن أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتحرير 20 محضرا خلال حملات الطب البيطري استعدادا لمولد السيد البدوي

استعدادًا لاستقبال زوار مولد السيد البدوي، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ تداول المنتجات الغذائية، أسفرت حملات مديرية الطب البيطري بالغربية، بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين، عن ضبط 2852 كجم من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير 20 محضرًا خلال الأسبوع الجاري.

توجيهات محافظ الغربية

وشملت أبرز الضبطيات 2600 كجم من أسماك الرنجة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب 252 كجم من اللحوم والدواجن ومصنعاتها، لمخالفات تنوعت بين الذبح خارج المجازر الرسمية، وعدم وجود بيانات تجارية، وعدم الصلاحية للاستهلاك الآدمي.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكد المحافظ استمرار الحملات الرقابية المكثفة استعدادًا للمولد، والتصدي بكل حسم لمحاولات تداول الأغذية الفاسدة، لضمان سلامة المنتجات المعروضة وحماية صحة المواطنين والزائرين.

رفع كفاءة الخدمات

ومن جانبها، أكدت الدكتورة نعمة عارف مصطفى، وكيل وزارة الطب البيطري بالغربية، استمرار الحملات التفتيشية بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.