حملات رقابية على الأغذية خلال احتفالات مولد السيد البدوي.. ضبط 700كجم مخللات

وجّه اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية وأماكن تداول وبيع الأغذية، للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة ومطابقتها للاشتراطات الصحية، حفاظًا على صحة المواطنين والزائرين.

توجيهات محافظ الغربية

جاء ذلك في إطار الاحتفالات بمولد العارف بالله السيد أحمد البدوي بمدينة طنطا.

تحرك تنفيذي

من جانبها، أكدت الدكتورة رشا محمود خضر، وكيل وزارة الصحة بالغربية، تكثيف الحملات الرقابية خلال فترة الاحتفالات، حيث أسفرت حملة لإدارة مراقبة الأغذية عن المرور على 21 منشأة غذائية، وسحب 74 عينة للفحص، وتحرير 18 محضرًا للمخالفات، والتوصية بغلق 6 منشآت لمخالفتها الاشتراطات الصحية.

تحرير محاضر وغرامات فورية

وأسفرت أعمال الحملة عن ضبط 700 كجم من المخللات غير المدون عليها بيانات، و288 كجم من عسل النحل، بالإضافة إلى 288 لترًا من زيت الزيتون، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم رصدها.

ردع مخالفين

وأكدت وكيل وزارة الصحة استمرار الحملات الرقابية المكثفة طوال فترة مولد السيد البدوي، والتعامل الفوري مع المخالفات التي تمثل خطرًا على صحة المواطنين، مناشدةً المواطنين والزائرين تجنب المنتجات مجهولة المصدر أو غير المدون عليها بيانات واضحة، والإبلاغ عن أي مخالفات حفاظًا على الصحة العامة.