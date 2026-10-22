خلال احتفالات مولد السيد البدوي.. ضبط 1.8 طن حلاوة طحينية وطحينة مشتبه في صلاحيتها بطنطا

شنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالغربية حملات رقابية موسعة، أسفرت عن ضبط طن و800 كيلو من الحلاوة الطحينية والطحينة المشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بطنطا وذلك بالتزامن مع استقبال المحافظة أكثر من نصف مليون زائر للاحتفال بالمولد.

حملات سلامة الغذاء

وجاء ذلك خلال احتفالات مولد السيد البدوي بمدينة طنطا، وفي إطار توجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، بتكثيف الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية حفاظًا على صحة المواطنين.

ردع مخالفين

وجاء الضبط بقيادة المهندسة حنان عامر، مدير فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالغربية، بعد رصد استخدام براميل بها صدأ وغير مخصصة لتداول المواد الغذائية، إلى جانب وجود شوائب بالحلاوة الطحينية، وتدني مستوى اشتراطات سلامة الغذاء، بما يثير الشكوك حول صلاحية المضبوطات للاستهلاك الآدمي.

ردع الباعة الجائلين

وأوضحت المهندسة حنان عامر أن الحملات الرقابية مستمرة على المنشآت الغذائية خلال احتفالات مولد السيد البدوي، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وبمتابعة الدكتور وليد حسن، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الفروع، والأستاذة شيماء عمر، رئيس الإدارة المركزية للرقابة، للتأكد من الالتزام باشتراطات سلامة الغذاء وحماية صحة المواطنين، مشيرةً إلى أنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة، وتحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها.