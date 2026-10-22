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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مولد السيد البدوي.. الغربية: تكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية بطنطا

حملات رقابية بالغربية
حملات رقابية بالغربية
الغربية أحمد علي

وجّه اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية بمركز ومدينة طنطا، بالتزامن مع احتفالات مولد العارف بالله السيد أحمد البدوي، للتأكد من انتظام العمل بالمخابز، والالتزام بالأوزان والمواصفات القانونية المقررة لرغيف الخبز المدعم، وعدم التلاعب بالدقيق المدعم أو التصرف فيه بالمخالفة للقانون.

توجيهات محافظ الغربية 

وأكد محافظ الغربية استمرار المتابعة الميدانية والرقابية منذ بداية الاحتفالات، من خلال الأجهزة التموينية والجهات المعنية، لضمان توافر الخبز المدعم بالجودة والأوزان المقررة، والتعامل الفوري مع أي مخالفات، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وعدم التهاون في حقوق المواطنين أو المساس بالدعم المخصص لهم.

حملات تموينية 

وفي هذا السياق، نفذت مديرية التموين بالغربية حملة رقابية مكبرة على المخابز البلدية بنطاق بندر طنطا، برئاسة وكيل وزارة التموين بالغربية، وبمشاركة إدارة الرقابة التموينية والمفتشين، حيث أسفرت الحملات عن تحرير مخالفات متنوعة شملت نقص وزن الخبز، وعدم وجود سجلات ولوحات تشغيل، وعدم نظافة أدوات العجين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، والتوقف عن الإنتاج، فضلًا عن مخالفات التصرف في شكائر الدقيق المدعم.

ردع مخالفين 

كما تضمنت نتائج الحملات تحرير محاضر لنقص وزن الخبز وعدم الالتزام بلوحات التشغيل بعدد من المخابز، إلى جانب متابعة المخابز بنطاق مناطق سيجر وحافظ وهبة وقحافة وشارع الرفاعي، مع رصد مخالفات تتعلق باشتراطات سلامة الغذاء.

الحملات الرقابية 

وشدد محافظ الغربية على استمرار الحملات الرقابية خلال فترة الاحتفالات، ومتابعة انتظام العمل بالمخابز والتأكد من مطابقة رغيف الخبز للأوزان والمواصفات القانونية، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع المخالفات التي يتم رصدها.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي حملات تموينية رقابية ردع مخالفين

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