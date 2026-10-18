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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية: رفع درجة الاستعداد للأمطار وتشديد الرقابة على الأغذية خلال مولد السيد البدوي

رفع درجة الاستعداد للأمطار
رفع درجة الاستعداد للأمطار
أ ش أ

 وجّه اللواء علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، برفع درجة الاستعداد لموسم الأمطار والسيول، وتكثيف المتابعة الميدانية لمرافق الصرف الصحي ومعدات مواجهة تجمعات المياه، بالتوازي مع تشديد الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية بمدينة طنطا، تزامنًا مع الاحتفالات بمولد العارف بالله السيد أحمد البدوي، لضمان سلامة المواطنين والزائرين والحفاظ على انتظام الخدمات والحركة المرورية.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات والجهات المعنية بضرورة تنفيذ خطة الاستعداد لموسم الأمطار، من خلال تكثيف المرور الميداني على بالوعات ومطابق الصرف الصحي، والتأكد من تطهيرها وجاهزيتها لاستيعاب مياه الأمطار، فضلًا عن مراجعة كفاءة محطات الصرف والرفع، وسيارات شفط المياه والمعدات المستخدمة في التعامل مع تجمعات المياه، لضمان سرعة التدخل في حالات الطوارئ.

وأكد عبد المعطي أهمية استمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية وشركات المرافق والجهات المعنية، ومراجعة كفاءة محطات الرفع ومصادر التغذية الكهربائية البديلة، مع تكثيف المتابعة بالمناطق الأكثر عرضة لتجمع المياه والطرق والمحاور الحيوية، بما يضمن سرعة الاستجابة لأي طارئ، والحفاظ على سلامة المواطنين وانتظام الحركة المرورية واستمرار تقديم الخدمات دون انقطاع.

في سياق متصل، وجّه المحافظ بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على المنشآت الغذائية وأماكن تداول وبيع الأغذية بمدينة طنطا، للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة ومطابقتها للاشتراطات الصحية، وحماية صحة المواطنين والزائرين خلال فعاليات المولد.

من جانبها، أكدت الدكتورة رشا محمود خضر، وكيل وزارة الصحة بالغربية، استمرار الحملات الرقابية المكثفة طوال فترة الاحتفالات، مشيرة إلى أن حملة موسعة نفذتها إدارة مراقبة الأغذية أسفرت عن المرور على 21 منشأة غذائية، وسحب 74 عينة للفحص والتحليل، وتحرير 18 محضرًا للمخالفات التي جرى رصدها، إلى جانب التوصية بغلق 6 منشآت لمخالفتها الاشتراطات الصحية.

وأضافت أن الحملة تمكنت من ضبط 700 كيلوجرام من المخللات غير المدون عليها بيانات تجارية، و288 كيلوجرامًا من عسل النحل، فضلًا عن 288 لترًا من زيت الزيتون، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإخطار النيابة العامة.

وشددت وكيل وزارة الصحة على استمرار الحملات الفورية للتعامل مع أي مخالفات أو منتجات تمثل خطرًا على الصحة العامة، مناشدة المواطنين والزائرين تجنب شراء الأغذية مجهولة المصدر أو غير المدون عليها بيانات واضحة للإنتاج والصلاحية، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها.

تأتي هذه الإجراءات في إطار خطة محافظة الغربية لتعزيز الاستعداد للطوارئ خلال موسم الأمطار، وتشديد الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية خلال الاحتفالات، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات، وصون الصحة العامة، وضمان سلامة المواطنين والزائرين.

اللواء الدكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية درجة الاستعداد موسم الأمطار

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