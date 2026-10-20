الهلال الأحمر ينقل أول حالة ولادة خلال احتفالات مولد السيد البدوي

تعاملت فرق الهلال الأحمر مع أول حالة ولادة خلال فعاليات مولد السيد البدوي، حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية والرعاية اللازمة للحالة، والعمل على نقلها وتسليمها إلى هيئة الإسعاف المصرية، لاستكمال الإجراءات الطبية اللازمة للولادة.

تفاصيل الواقعة

وجاء ذلك في إطار جهود الهلال الأحمر المصري – فرع الغربية لتأمين احتفالات مولد السيد البدوي.

نقل سيدة

ويأتي ذلك ضمن جهود فرق ومتطوعي الهلال الأحمر المصري – فرع الغربية في تأمين الاحتفالات، والاستجابة للحالات الطارئة، وتقديم الخدمات الإسعافية والإنسانية للمواطنين، على مدار أيام المولد، بما يسهم في الحفاظ على سلامة المواطنين وتوفير الرعاية اللازمة لهم.