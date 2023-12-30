البلطي بـ 50 جنيها.. أسعار الأسماك في الأسواق اليوم السبت

يقدم موقع صدي البلد ، تقريرا حول أسعار السمك في مصر، اليوم السبت 30 ديسمبر 2023 ، وجاءت أسعار السمك كالتالي :-

سجل سعر كيلو البلطي بين 58 -62 جنيها للمقاس رقم 1.

بلغ سعر كيلو البلطى مقاس رقم 2 بين 50 -56 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو البلطي الاسواني من 20 إلى 60 جنيهًا.

فيلية بلطي من 40 إلى 200 جنيها فى سوق الجملة، ويصل السعر النهائي للمستهلك بزيادة 10 إلى 15% عن سوق الجملة.

وسجل سعر القشر البياض من 70 إلى 115جنيها والبيضاء الأملس من 60 إلى 100 جنيه، والمكرونة السويسى من 65 إلى 115 جنيها للكيلو في الجملة وسمك موسي 190 إلى 350 جنيها، وبلغ سعر السبيط "كاليماري" من 210 إلى 390 جنيها.

وتراوح سعر الكابوريا بين 40 إلى 220 جنيها، والمرجان من 60 إلى 70 جنيها، وبلغ سعر الجمبرى الجامبو من 520 إلى 580 جنيها، وجمبرى مقاس 1 من 400 إلى 500 جنيه وجمبرى مقاس 2 يسجل 320 إلى 380 جنيها، وجمبرى 3 من 90 إلى 210 جنيهات.