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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السفير التركي بالقاهرة: نشكر مصر لاستضافتها شاعرنا القومي "محمد عاكف أرصوي"

صدى البلد

قال السفير التركي بالقاهرة "صالح موطلو شن"، إن "مصر كانت ولازالت وجهة مفضلة للأتراك كما هو الحال مع المصريين بالنسبة لتركيا، وفي أوائل القرن العشرين اعتادت الكثير من العائلات السفر لمصر في فصل الصيف بغرض السياحة وفضَّل بعضهم الإقامة في مصر لأسباب مختلفة، وهذا ما دفع الشاعر القومي "محمد عاكف ارصوي" إلى المجيء لمصر والإقامة في عاصمتها القاهرة". 

وأضاف موطلو شن: "لن ننسى ابدا فضل مصر التي استضافت شاعرنا القومي "محمد عاكف أرصوي" واحتضنته برعاية عباس حليم باشا".

جاء ذلك خلال فعالية أقامها معهد يونس أمره بالقاهرة (المركز الثقافي التركي)، مساء أمس الأربعاء، في الذكرى السابعة والثمانين لوفاة الشاعر التركي ومؤلف نشيد الاستقلال (النشيد الوطني التركي) "محمد عاكف أرصوي".

من جانبه، أكد مدير معهد يونس أمره بالقاهرة "أمين بويراز، في كلمة ألقاها خلال الفعالية، ان "عاكف عاش أعواما طويلة من حياته في مصر واعتبرها بلده الثاني، كما قام بتدريس اللغة التركية في الجامعة المصرية (جامعة القاهرة حاليا)، مما يضفي أهمية خاصة لفعاليتنا هنا اليوم".

وتضمنت الفعالية، عزف النشيدين الوطنيين التركي والمصري، والوقوف حدادا على أرواح الشهداء والدعاء لهم وتلاوة آيات من القرآن الكريم. تلى ذلك عرضًا قدمه المستشار التعليمي بالسفارة التركية د. إبراهيم أصلان، تناول فيه الحديث عن الشاعر محمد عاكف وشخصيته الفكرية والأدبية وأهم قصائده وأشعاره وإلقاء مختارات من قصائد الشاعر التركي من قِبَل طلاب المعهد.

هذا وتُقام يوم 27 ديسمبر من كل عام، فعاليات مختلفة في تركيا وتمثيلياتها بالخارج، لتخليد ذكرى وفاة الشاعر القومي "محمد عاكف أرصوي" الذي جدد بأشعاره الأمل في نفوس الشعب التركي وألهب مشاعرهم الوطنية خلال حرب الاستقلال التي بدأت بعد هزيمة الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى.

 

 

 

 


 

الجامعة المصرية الذكرى السابعة النشيد الوطنى المصريين المركز الثقافي اللغة التركية أوائل القرن العشرين

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