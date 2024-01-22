أسباب ارتفاع أسعار الأسماك في مصر.. تفاصيل

تساءل عدد من المواطنين عن سبب ارتفاع اسعار السمك في مصر خاصة بعد قيام لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ بمناقشة طلبي المناقشة العامة بشأن ملف تنمية الثروة السمكية.

ونرصد من خلال هذا التقرير الإجابة عن هذا التساؤل عن طريق تصريحات الدكتور صلاح الدين مصيلحي، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية فيما يلى:

سبب ارتفاع أسعار السمك في مصر

وعن أسباب ارتفاع أسعار السمك فى مصر أكد الدكتور صلاح الدين مصيلحي، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية أن 70% من حجم السمكة عبارة عن أعلاف والتي تعاني ارتفاعا كبيرا في الفترة الأخيرة.

وأضاف رئيس مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ، أن منظومة أسعار الأسماك تحتاج لإعادة نظر، قائلا: هذا الأمر يتطلب تضافر العديد من الجهات، وليس مسئولية الجهاز باعتباره جهة إنتاج فقط".

وقال إن الإنتاج يمثل اكتفاء ذاتيا بنحو 85% من الاحتياجات السنوية.

ولفت مصيلحي، إلى أن الكميات المستوردة أغلبها يذهب إلى القطاع السياحي، لاسيما بعض الأنواع من الأسماك ذات المستوى العالي.