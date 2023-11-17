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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المصيلحي : كيلو السكر على بطاقة التموين بـ12 جنيه ونص

السكر
السكر

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن لدينا مخزونا استراتيجيا من السكر يكفي خمسة أشهر ونصف الشهر، مضيفا أن سعر كيلو السكر على بطاقة التموين 12 جنيها ونصف الجنيه.

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وأضاف المصيلحي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج كل يوم، المذاع عبر قناة اون، مساء اليوم الجمعة، بدأنا مبادرة خفض الأسعار بناء على ثقة بالحس الوطني للتجار، متابعا أن الاتفاق الوطني مع التجار بمبادرة خفض الأسعار اهتز.
 

وأشار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، الى اننا نعمل وفق خطة قوية لحل الأزمة، وموسم القصب سيبدأ في ١٥ يناير وسيلبي احتياجاتنا من السكر.

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