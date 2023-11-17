بعد وصوله لـ 50 جنيها.. تحرك عاجل من الحكومة للسيطرة على سعر السكر

عرضت قناة "العربية" تقريرًا عن أسعار السكر في مصر، خاصة بعدما شهدت ارتفاعات غير مسبوقة في الفترة الأخيرة، وسط حالة من الغضب الكبيرة من المواطنين من غلاء الأسعار غير الطبيعي الذي يحدث في الأسواق خاصة في سلعة السكر.

أزمة السكر في مصر

وجاء في تقرير قناة "العربية"، أنه تم ضخ كميات كبيرة من السكر بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، بعد أزمة عنيفة ارتفعت حدتها ووصل سعر كيلو السكر لـ 50 جنيه في بعض المناطق، كما أكدت وزارة التموين في نفس الوقت أنه لا يوجد أي نقص في مخزون السكر، وأنه يكفي حتى أبريل المقبل.

وأضاف التقرير، أن وزارة التموين أعلنت أن كيلو السكر يُباع بـ 27 جنيه في أكثر من 1300 منفذ على مستوى الجمهورية، كما تحدث مصدر في وزارة التموين في تصريحات له أن ارتفاع سعر السكر في بعض المناطق يأتي نتيجة محاولة بعض التجار لتخزينه استعدادا لشهر رمضان.

وأضاف، أن الأجهزة الرقابية حاليا تقوم بتكثيف الرقابة على الأسواق للتصدي لأي مخالفات، فضلا عن توقعه انخفاضات في سعر السكر خلال الفترة المقبلة بسبب الاستعداد للإنتاج المحلي في قصب السكر في شهر يناير، وكذلك إنتاجه من بنجر السكر في نهاية فبراير أو بداية مارس المقبل، وهو ما يعزز من المخزون الاستراتيجي لفترات طويلة.

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