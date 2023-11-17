عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الكيلو بـ 27 جنيه بس.. إزاي تشتري السكر بأرخص سعر؟.. اعرف الأماكن

أسعار السكر
أسعار السكر

أسعار السكر اليوم .. تشغل بال المواطن المصري بعد ارتفاع سعر السكر بشكل خرافي خلال الفترة الماضية لما يقارب 50 جنيهاً في بعض الأماكن ، إلا أن سعر السكر في أماكن أخرى يتم بيعه بـ 27 جنيهاً فقط لا غير . 

ويعاني الشارع المصري من أزمة أسعار السكر وتزداد يوماً بعد يوم بسبب جشع التجار واحتكارهم للسلع وتخزينها ، ثم إعادة طرحها بكميات قليلة وبأسعار مرتفعة ، وهذا هو السبب الرئيس في ارتفاع سعر السكر بالشكل الذي نشهد ه . 

 الحكومة لم تترك الأمر بهذا الشكل كثيراً، وقررت طرح مبادرة تخفيض أسعار السلع ، وهي مبادرة وطنية توفر كل أنواع السلع التي يحتاجها البيت المصري وبأرخص الأسعار ، بداية من السكر والأرز وحتى اللحم و الدواجن . 

سعر السكر اليوم

وطرحت الحكومة سعر السكر في مبادرة تخفيض أسعار السلع بـ 27 جنيهاً فقط ، وهو أقل بكثير من المطروح في العديد من المحلات والأسواق التي يتم بيع السكر فيها بحوالي 45 جنيهاً حالياً . 

وتشمل مبادرة معاً ضد الغلاء التي تطرحتها الحكومة ، كافة المنتجات والسلع التي يحتاجها المصريون بشكل يومي ، ويتم توفيرها بأسعار مخفضة وتخفيضات تصل لـ 25 % .

أماكن بيع السكر الرخيص

يتم بيع السكر في مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية التي طرحتها وزارة التموين ، في العديد من المجمعات الاستهلاكية ، وهي متوفرة في جميع أنحاء الجمهورية . 

وتضم مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية ، عددا ضخما من السلع والمنتجات المطلوبة في كل بيت مصري ، مع تخفيضات تتراوح من 15 إلى 25% بهدف تخفيف العبء على المواطنين . 

وتوجد مبادرة تخفيض أسعار السلع في حوالي 1300 منفذ للمجمعات الاستهلاكية على مستوى المجمهورية ، وفي كافة المحافظات ، ويمكنك التوجه إلى أقرب مجمع استهلاكي قريب من منزلك وشراء كافة احتياجات المنزل بتخفيضات تصل لـ 25 % . 

وجاء سكر كيلو السكر في مبادرة تخفيض السلع بـ 27 جنيها ، أما الأرز فيبدأ من 22 جنيها ، والعدس بـ 36جنيها ، والزيت يبدأ من 34 جنيها . 

مخزون السكر

وكشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن كميات السكر التي تعاقدت عليها الهيئة العامة للسلع التموينية مؤخرا وتقدر بنحو 100 الف طن سكر أبيض، من المقرر أن تصل خلال الأيام المقبلة، لطرحها للمواطنين  بسعر 27 جنيها للكيلو.

 

و أكد علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية  أن ‏المخزون الاستراتيجي للسكر يكفى حتى أبريل 2024  . 

 

وأوضح وزير التموين  أن شهر يناير ‏وفبراير القادمين سوف يكونا بداية حصاد قصب السكر وبنجر السكر وهو ما ‏يزيد من المخزون الاستراتيجي من السكر أيضا، وباتالي ستنتهي أزمة السكر نهائياً خلال الفترة المقبلة . 

أسعار السكر اليوم أماكن بيع السكر الرخيص أسعار السكر أزمة أسعار السكر مخزون السكر أماكن مبادرة تخفيض أسعار السلع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من إمام عاشور عقب استبعاده من منتخب مصر

بين نام يوم الفرح و"بنت بيئة"| لهذه الأسباب انتهت حكاية أحمد فهمي وهنا الزاهد سريعاً.. كواليس

استقالة مفاجئة في الزمالك قبل مواجهة أبو سليم الليبي

انضمام أحمد فتوح لـ الأهلي | خالد الغندور يفجر مفاجأة

بعد وصوله 50 جنيها| الحكومة تغرق السوق بآلاف الأطنان من السكر.. والكيلو بـ 27

نجم الأهلي السابق يكشف المستور وراء استبعاد ثلاثي منتخب مصر

مفاجأة فى أسعار الذهب الآن

سقوط أمطار خلال ساعات .. بيان مهم لهيئة الأرصاد

موضوعات متعلقة

لمحتكري السكر بالسوق السوداء.. عقوبات رادعة في انتظارهم

التلاعب كلمة السر.. الصناعات الغذائية تكشف أسباب ارتفاع سعر السكر

ترشيحاتنا

الحلم يقترب.. اتفاق حكومي مع شركة عالمية لتصنيع السيارات في مصر

الإفتاء: لا يجوز إطلاق اسم المسجد الأقصى على أي مسجد غيره

جولد بيليون: أسعار الذهب في مصر تواصل الصعود

رد غير متوقع من أحمد سليمان علي انتقال أحمد فتوح إلى الأهلي

الكيلو بـ 27 جنيه بس.. إزاي تشتري السكر بأرخص سعر؟.. اعرف الأماكن

سقوط أمطار خلال ساعات .. بيان مهم لهيئة الأرصاد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي للولادت المبكرة.. مضاعفات خطيرة على الأم والجنين

شتمت المتابعين|هل أصبح تيك توك منصة لسب الجمهور؟.. مها أحمد بمرمى النيران

ناقد موضة يصف إطلالة أصالة بالكارثية| شاهد

البيض أم المكسرات.. ما الأفضل لتناول وجبة الإفطار| مفاجأة غير متوقعة

فيديو

بعد براءته.. طليق الفنانة بوسي يؤكد انفصالهما ويكشف الأسباب

اختياراته أجمل من بعض.. 3 زيجات في حياة أحمد فهمي أطولهم هنا الزاهد

تحبس له الأنفاس.. مقطع فيديو مرعب لغرق قارب سياحي في جزر البهاما

هل يقترب من الأهلي .. محمد حمدي يرفض التجديد لـ بيراميدز «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ