الكيلو بـ 27 جنيه بس.. إزاي تشتري السكر بأرخص سعر؟.. اعرف الأماكن

أسعار السكر اليوم .. تشغل بال المواطن المصري بعد ارتفاع سعر السكر بشكل خرافي خلال الفترة الماضية لما يقارب 50 جنيهاً في بعض الأماكن ، إلا أن سعر السكر في أماكن أخرى يتم بيعه بـ 27 جنيهاً فقط لا غير .

ويعاني الشارع المصري من أزمة أسعار السكر وتزداد يوماً بعد يوم بسبب جشع التجار واحتكارهم للسلع وتخزينها ، ثم إعادة طرحها بكميات قليلة وبأسعار مرتفعة ، وهذا هو السبب الرئيس في ارتفاع سعر السكر بالشكل الذي نشهد ه .

الحكومة لم تترك الأمر بهذا الشكل كثيراً، وقررت طرح مبادرة تخفيض أسعار السلع ، وهي مبادرة وطنية توفر كل أنواع السلع التي يحتاجها البيت المصري وبأرخص الأسعار ، بداية من السكر والأرز وحتى اللحم و الدواجن .

سعر السكر اليوم

وطرحت الحكومة سعر السكر في مبادرة تخفيض أسعار السلع بـ 27 جنيهاً فقط ، وهو أقل بكثير من المطروح في العديد من المحلات والأسواق التي يتم بيع السكر فيها بحوالي 45 جنيهاً حالياً .

وتشمل مبادرة معاً ضد الغلاء التي تطرحتها الحكومة ، كافة المنتجات والسلع التي يحتاجها المصريون بشكل يومي ، ويتم توفيرها بأسعار مخفضة وتخفيضات تصل لـ 25 % .

أماكن بيع السكر الرخيص

يتم بيع السكر في مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية التي طرحتها وزارة التموين ، في العديد من المجمعات الاستهلاكية ، وهي متوفرة في جميع أنحاء الجمهورية .

وتضم مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية ، عددا ضخما من السلع والمنتجات المطلوبة في كل بيت مصري ، مع تخفيضات تتراوح من 15 إلى 25% بهدف تخفيف العبء على المواطنين .

وتوجد مبادرة تخفيض أسعار السلع في حوالي 1300 منفذ للمجمعات الاستهلاكية على مستوى المجمهورية ، وفي كافة المحافظات ، ويمكنك التوجه إلى أقرب مجمع استهلاكي قريب من منزلك وشراء كافة احتياجات المنزل بتخفيضات تصل لـ 25 % .

وجاء سكر كيلو السكر في مبادرة تخفيض السلع بـ 27 جنيها ، أما الأرز فيبدأ من 22 جنيها ، والعدس بـ 36جنيها ، والزيت يبدأ من 34 جنيها .

مخزون السكر

وكشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن كميات السكر التي تعاقدت عليها الهيئة العامة للسلع التموينية مؤخرا وتقدر بنحو 100 الف طن سكر أبيض، من المقرر أن تصل خلال الأيام المقبلة، لطرحها للمواطنين بسعر 27 جنيها للكيلو.

و أكد علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن ‏المخزون الاستراتيجي للسكر يكفى حتى أبريل 2024 .

وأوضح وزير التموين أن شهر يناير ‏وفبراير القادمين سوف يكونا بداية حصاد قصب السكر وبنجر السكر وهو ما ‏يزيد من المخزون الاستراتيجي من السكر أيضا، وباتالي ستنتهي أزمة السكر نهائياً خلال الفترة المقبلة .