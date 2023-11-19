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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

2 كيلو بـ 50 ج |انخفاض أسعار السكر خلال أسبوع..والتموين: معندناش أزمة

سعر السكر اليوم
سعر السكر اليوم

أسعار السكر لازالت تشغل بال الشارع المصري خلال الفترة الأخيرة بعدما شهدت الأسواق ارتفاع غير مسبوق في أسعار السكر والذي تجاوز الخمسون جنيهاً ، وسط وعود من وزارة التموين بحل الأزمة وانخفاض أسعار السكر خلال أيام قليلة بعد التفاقم غير المبرر الذي يشهده السوق  . 

 

انخفاض أسعار السكر

علي المصيلحي وزير التموين أكد للشعب المصري أننا ليس لدينا أزمة سكر ولكنها أزمة تجار، و كشف في تصريحاته الأخيرة عن سبب ارتفاع أسعار السكر ، مشيراً إلى أن سعر طن السكر ارتفع عالميا من ٣٥٠ دولارا إلى ٧٨٠ دولارا، وتعمل الدولة على هذا الملف بقوة وسرعة لضبط الأسعار في السكر الحر.

وشدد  وزير التموين على أن كميات السكر الموجودة تكفي حتى 2024، وأن تكلفة الإنتاجىة العالمية تزيد عن 800 دولار للطن، موضحاً أن أسعار السكر ارتفعت عالميا أكثر من ١٠٠%، و أنه خلال ٣ أيام على الأكثر سيحدث انفراجة في أزمة السكر، قائلاً : "إن شاء الله هناخد وقتنا وهنحط النقاط على الحروف، وخلال أسبوع مع تعاون الجميع هنلاقي الدنيا مستقرة".

 

سبب ارتفاع أسعار السكر 

أما الدكتور كريم جمعة، معاون وزير التموين لشئون التجارة الداخلية ، أوضح أن أسباب ارتفاع أسعار السكر تعود إلى تحريك في أسعار السكر نتيجة ارتفاع سعر الصرف بسبب تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، ما أدى لاحتساب قيمة السكر في الخارج في البورصات فارتفعت الأسعار . 

 

 كما أوضح المعاون أن سعر السكر في المجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة يبلغ 27 جنيها وهذا لغير الحاملين للبطاقات التموينية . 

وقد شهد سعر السكر في المجمعات الاستهلاكية في نوفمبر 2023 ، تخفيضًا ضمن مبادرة تخفيض الأسعار في السلاسل التجارية ليصل 27 جنيها.

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سعر السكر في التموين


وأوضح معاون وزير التموين أن سعر السكر في التموين  لأصحاب البطاقات التموينية هو  12.60 جنيه مع التزام البقالين بقرار وزير التموين الدكتور على المصيلحي بتحديد حصة البطاقة من السكر بواقع كيلو سكر واحد للفرد، واصفا هذا بأنه "سعر ممتاز وغير موجود في العالم ".

وتواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية ضخ كميات كبيرة من سلعة السكر بمنافذ المجمعات الاستهلاكية البالغ عددها ما يقرب من 1300 منفذ على مستوى محافظات الجمهورية لطرحه ضمن مبادرة تخفيض الاسعار بسعر 27 جنيها للكيلو، وتتيح منافذ المجمعات الاستهلاكية 2 كيلو سكر لكل مواطن يرغب في الشراء في المرة الواحدة.

أسعار السكر في السوق

أما حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أكد أن السكر يباع بثلاثة أسعار ، وهي  سعر السكر في بطاقات التموين 12.60 جنيها، وسعر السكر في ميادرة خفض أسعار السلع بـ 27 جنيها واخيرا السعر الحر الذي يتراوح من 43 الي48 جنيها و50 جنيها في بعض الأماكن وهو المتسبب في أزمة بالسوق .

 

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