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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الكيلو بـ 12 و27.. انخفاض أسعار السكر وطرح 170 ألف طن بالأسواق

اسعار السكر اليوم
اسعار السكر اليوم

مازالت أزمة السكر تؤرق الشارع المصري بعد ارتفاع أسعاره في بعض الأماكن ليصل الى خمسون جنيها ، إلا أن هناك جهود ضخمة من الحكومة و وزارة التموين للسيطرة على الأوضاع وتخفيف العبء على المواطنين، ليس في السكر فقط بل في كافة السلع الغذائية ، بعد أن تم طرح كيلو السكر ب 27 ج فقط بالمجمعات الاستهلاكية ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية . 

وبعدما وصل سعر السكر اليوم إلى خمسون جنيهاً في الكثير من المحلات وهو قطعاً سعر السكر المستورد ، اتخذت الحكومة إجراءات عاجلة للسيطرة على الوضع ، ووعد الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ، بـ انخفاض أسعار السكر خلال أسبوع بعدما تخطى الخمسون جنيهاً . 

اسعار السكر 

طرح 170 ألف طن سكر بالأسواق

وبالفعل استقبلت مصر  170 الف طن سكر خام مستورد تعاقدت عليها مؤخراً، تتضمن 150 الف طن بمصانع التكرير في الحوامدية لإنتاج السكر الأبيض والكمية الأخري 20 الف طن يتم تكريرها بمصنعي جرجا وقوص. 

ويعتبر هذا الإجراء ، سبباً قوياً سيحدث تغييراً في أسعار السكر بالأسواق وسيتسبب في تخفيضها بشكل ملحوظ خلال الأيام المقبلة، بعد إشراف وزارة التموين على التوزيع بالكامل . 

طرح السكر في بورصة السلع 

ومن ضمن الإجراءات الأخرى التي تتخذها الحكومة لحل أزمة أسعار السكر ، بدأ اليوم الخميس التداول على السكر الأبيض في البورصة المصرية للسلع الغذائية، وذلك لصالح شركات تجارة السكر وشركات التعبئة، والتي تهدف إلى تقليل حلقات تداول السلع، ومن ثم تحقق تخفيض في السكر.

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مخزون السكر الاستراتيجي

وأكد المسؤولون في وزارة التموين ، أن مصر لا تعاني من أزمة سكر ، وأن احتياطي السكر لدينا يكفي حتى شهر أبريل 2024.

كما أنه سيتم السيطرة على ازمة السكر خلال الفترة المقبلة مع بدء حصاد محصول القصب في خلال شهر يناير القادم والبنجر خلال فبراير  2024.

التموين تشرف على توزيع السكر

وتخضع كميات السكر التي تستلمها الشركات تخضع لإشراف مديرية التموين بكل محافظة من خلال مفتش مقيم بكل مصنع تعبئة أو توزيع وذلك لمتابعة الكميات التي يتم تسليمها وأماكن التغليف والتأكد من طرحها بمنافذ مبادرة تخفيض الأسعار البالغ عددها 3 آلاف منفذ على مستوي الجمهورية بسعر 27 جنبها للكيلو الواحد.

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سعر السكر اليوم 

وتطرح المجمعات الإستهلاكية و المنافذ التابعة للتموين ، سعر كيلو السكر بـ 27 جنيهاً، ويمكنك شراء 2 كيلو سكر من المجمعات الاستهلاكية في المرة الواحدة لكل مواطن ،

أما بالنسبة لـ سعر السكر في التموين فهو مازال بـ 12 ونص جنيه للكيلو الواحد ، حيث  يتم ضخ  65 الف طن سكر شهرياً على البطاقات التموينية . 

 

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