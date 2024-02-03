عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحكومة: انتهاء جميع الأعمال بالمتحف الكبير آخر فبراير الجاري وسيكون جاهزا للافتتاح

صدى البلد

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم،  الموقف التنفيذي للأعمال بمشروع المتحف المصري الكبير؛ فى إطار التجهيز للافتتاح الرسمي، كما يتفقد أيضا أعمال التطوير الجارية بالمنطقة المحيطة، ورافقه كل من  أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، واللواء/ أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء عاطف مفتاح، المشرف العام على المشروع، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.

استهل رئيس مجلس الوزراء جولته، بالإعراب عن سعادته الكبيرة لقرب الانتهاء بشكل كامل من هذا الصرح الثقافيّ الحضاري الهائل، لنقدم للعالم أجمع تحفة فنية معمارية مبهرة تضم كنوز الحضارة المصرية القديمة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: كان هناك حرص شديد خلال الفترات الماضية على متابعة أدق التفاصيل، خلال تنفيذ مختلف الأعمال الإنشائية والهندسية وتنظيم قاعات العرض للقطع الأثرية، واليوم نتابع وضع اللمسات النهائية لمختلف الأعمال تمهيدا لافتتاح المتحف رسميا.

وتعرف رئيس الوزراء على الموقف العام لجاهزية تشغيل المتحف، وإنهاء أعمال متحف مراكب الملك خوفو، حيث أوضح اللواء/ عاطف مفتاح أنه تم بدء فَكّ الهيكل المعدني المحيط بالمركب الأولى، والذي تم تركيبه لتغليفها أثناء عملية نقلها في أغسطس 2021 من المتحف القديم بجوار الهرم الأكبر الي المتحف المصري الكبير، لافتا إلى أنه جار حاليا فك الهيكل تمهيدا لأعمال تهيئة المركب وإعادة تركيب القطع التي تم فكها أثناء النقل وهي (المجاديف، ومقدمة ومؤخرة المركب).

  وأشار اللواء عاطف مفتاح إلى أن أعمال قاعة العرض الرئيسية بالمتحف تمتد على مساحة تصل إلى أكثر من ٢٢ ألف متر مربع، حيث تم الانتهاء من وضع القطع الأثرية داخل الفتارين وعلى القواعد، وكذلك قاعتي عرض كنوز الملك توت عنخ آمون، والدرج العظيم بعد افتتاحه للزيارة منذ ديسمبر 2023.

وأعلن المشرف العام على المشروع أنه سيتم بنهاية فبراير الجاري الانتهاء من جميع الأعمال الجاري تنفيذها بالمتحف المصري الكبير، سواء ما يخص الأعمال الهندسية، أو تنظيم عرض القطع الأثرية، ليكون المتحف جاهزا للافتتاح بشكل رسمي عقب ذلك.
 

وحرص رئيس الوزراء ومرافقوه على زيارة المتجر الكبير الذي يقع في نطاق المتحف؛ والذي يعرض مستنسخات من القطع الأثرية المعروضة بداخل القاعات، وذلك لبيعها للسائحين ورواد المتحف من الجمهور، حيث تلقى إقبالا كبيرا منهم. 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا الآن|مفاجأة قريبة في سعر الدولار بعد قرار المركزي وتصريحات صندوق النقد

الأرصاد تُحذر من ظاهرة جوية خطيرة تُهدد القاهرة وبعض المحافظات

تعليق ساخر من حسن شحاتة على تعاقد الزمالك مع عبد الله السعيد..ماذا قال؟

مفاجأة عاجلة بشأن انتقال رمضان صبحي لـ الزمالك

1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب بعد ساعات من قرار المركزي.. وعيار 21 مفاجأة

مدرب حراس المنتخب السابق: يجب التحقيق مع الشناوي والجهاز الطبي للفراعنة

ضربة جديدة لـ مرتضى منصور.. الدستورية ترفض دعوى بطلان تشجيع الصناعة

بعد الاستغناء عنه.. إصابة والدة لاعب الزمالك بجلطة

ترشيحاتنا

الحكم في اتهام رضا عبد العال بسب وقذف لاعبي الأهلي 17 فبراير

مفتي الجمهورية يترأَّس الاجتماع الثاني لملتقى فتاوي الأقليات المسلمة

اركب MG 5 موديل 2024 "بحالة الزيرو" .. اعرف بكام ؟

لهذا السبب.. علي معلول يغيب عن التدريبات الجماعية مع الأهلي

بعد الهجمات الأمريكية.. جلسة طارئة للبرلمان العراقي

نذير شؤم.. بيسكوف: زيارات نولاند إلى كييف لا تنتهي على خير


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رجوة زوجة ولي عهد الأردني تخطف الأنظار في قطر| شاهد

كأنهما توأم .. تعرف على شبيهة أنغام بعد ظهورهما معا

نانسي عجرم تستعرض رشاقتها في الرياض بجمبسوت لافت| شاهد

بوسي شلبي بجمبسوت مثير للجدل في عقد قران عمر عبدالعزيز| لن تتوقع سعره

فيديو

مصطفى كامل: لابد من محاسبة كل مسيء لنقابة المهن الموسيقية

كويكب يصطدم بالأرض في هذا الموعد

السعودية تدلعنا.. نانسي عجرم تغير كلمات أغنيتها بحفل موسم الرياض

ترقب وحذر.. أسعار الذهب في الأسواق اليوم بعد قرار البنك المركزي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: هاني شنودة والشغف بالموسيقي والثقافة

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ