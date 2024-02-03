وصلت 140 جنيهًا.. لماذا ترتفع أسعار الفاصوليا البيضاء بالأسواق؟

انتشرت عبر موقع التواصل الإجتماعي أنباء عن زيادة أسعار الفاصوليا البيضاء، حيث وصل سعرها إلى مستويات صادمة للمواطنين لتصل إلي 140 جنيهًا للكيلو ، ومازال التنبؤ في زيادات أخرى بأسعارها.

وفى هذا الصدد ، يقول حسين أبو صدام نقيب الفلاحين ، إن الإرتفاع الجنوني لأسعار الفاصوليا في الأسواق وصلت في يوم واحد بزيادة من 30 إلي 50 جنيهًا دفعة واحدة .





وأشار "أبوصدام " خلال تصريحات لـ"صدي البلد " أننا نزرع البقوليات بكميات قليلة ونستورد الباقي من الخارج ، حيث نستورد 98 % من العدس من الخارج ، كما نستورد حوالى 80 % من الفول البلدي ، وكذلك 80% من فول الصويا ، و50% من الذرة والقمح لذا ترتبط بأسعار الدولار سواء ارتفع أو انخفض .

ارتفاع أسعار البقوليات

وأوضح "أبو صدام " أن هناك ارتفاع فى أسعار البقوليات فى الخارج نتيجة زيادة أسعار مستلزمات إنتاج زراعتها ، فضلا عن ارتفاع أسعار الدولار .

وكشف "نقيب الفلاحين " عن أسباب وصول سعر كيلو الفاصوليا البيضاء لـ 140 جنيهًا، حيث أن من قبل قدوم شهر رمضان يقبل المواطنين على شراء الفاصوليا البيضاء واللوبيا والفول لتخزينها .

وناشد بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق وخاصة التجار لإنهم هم من يصنعون الأزمة ، كما ناشد " نقيب الفلاحين " بضرورة تفعيل دور الإرشاد الزراعي والتعاون والتدريب لتطبيق الزراعة المناسبة لإنتاج البقوليات بكميات تناسبها الأراضي.

وطالب الحكومة بضرورة سد العجز من خلال تفعيل الزراعة التعاقدية على المحاصيل البقولية لتشجيع المزارعين على زراعتها نظرا لقلة زراعتها ، وخاصة الفول والعدس باعتبارهم من أهم أساسيات غذاء الشعب .

