عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وصلت 140 جنيهًا.. لماذا ترتفع أسعار الفاصوليا البيضاء بالأسواق؟

صدى البلد

انتشرت عبر  موقع التواصل الإجتماعي أنباء عن زيادة أسعار الفاصوليا البيضاء، حيث وصل سعرها إلى مستويات صادمة للمواطنين لتصل إلي 140 جنيهًا للكيلو ، ومازال التنبؤ في زيادات أخرى بأسعارها.

وفى هذا الصدد ، يقول حسين أبو صدام نقيب الفلاحين ، إن الإرتفاع الجنوني لأسعار الفاصوليا في الأسواق وصلت في يوم واحد بزيادة من 30 إلي 50 جنيهًا دفعة واحدة .


 

وأشار "أبوصدام " خلال تصريحات لـ"صدي البلد "   أننا نزرع البقوليات بكميات قليلة ونستورد الباقي من الخارج ، حيث نستورد 98 % من العدس من الخارج ، كما نستورد حوالى 80 % من الفول البلدي ، وكذلك 80% من فول الصويا ، و50% من الذرة والقمح لذا ترتبط بأسعار الدولار سواء ارتفع أو انخفض .

 

ارتفاع أسعار البقوليات 

 

وأوضح "أبو صدام  " أن هناك ارتفاع فى أسعار البقوليات فى الخارج نتيجة زيادة أسعار مستلزمات إنتاج زراعتها ، فضلا عن ارتفاع أسعار الدولار .

وكشف "نقيب الفلاحين " عن أسباب وصول سعر كيلو الفاصوليا البيضاء لـ 140 جنيهًا،  حيث أن من قبل قدوم شهر رمضان يقبل  المواطنين على شراء الفاصوليا البيضاء واللوبيا والفول لتخزينها .

وناشد بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق وخاصة التجار لإنهم هم من يصنعون الأزمة ، كما ناشد " نقيب الفلاحين " بضرورة  تفعيل دور الإرشاد الزراعي والتعاون والتدريب لتطبيق الزراعة المناسبة لإنتاج البقوليات بكميات تناسبها الأراضي.

وطالب الحكومة بضرورة سد العجز من خلال تفعيل الزراعة التعاقدية على المحاصيل البقولية لتشجيع المزارعين على زراعتها نظرا لقلة زراعتها ، وخاصة الفول والعدس باعتبارهم من أهم أساسيات غذاء الشعب .
 

الفاصوليا البيضاء أسعار الفاصوليا البيضاء أسعار الفاصوليا الفول والعدس الفول البلدي المحاصيل البقولية فول الصويا قدوم شهر رمضان نقيب الفلاحين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

50 جنيهًا دفعة واحدة.. تحرك عاجل لأسعار الدواجن بالأسواق.. تفاصيل

تنبيه مهم من الأرصاد.. ظاهرة جوية تُهدد سلامة المواطنين بالقاهرة وبعض المحافظات

بفرمان من كولر.. الأهلي يتعاقد مع أحمد عابدين

مفاجآة.. شرط مثير من بيرسي تاو للتجديد 3 مواسم مع الأهلي

بتهمة التشهير بشخصيات عامة.. لحظة إيداع مطربة عربية شهيرة في السجن.. فيديو

السكر يواصل قفزاته| قرار عاجل من التموين لحل الأزمة عقب رفع الفائدة

ننتظر رد هذا اللاعب| الزمالك يتجاهل رمضان صبحي في ملف الصفقات الجديدة

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس في جميع المحافظات .. اعرف درجاتك

ترشيحاتنا

هل تواصل أسعار الذهب رحلة الصعود ؟ مستشار وزير التموين يجيب.. فيديو

رئيس شعبة الأدوية: نقص العلاج في مصر لا علاقة له بالتهريب للخارج

وصلت 140 جنيهًا.. لماذا ترتفع أسعار الفاصوليا البيضاء بالأسواق؟

نجم ميلان يجاور محمد صلاح برقم مميز في الدوريات الخمس الكبرى

قبل إبرام صفقة الرهائن.. حماس تجدد دعوتها لانسحاب القوات الإسرائيلية

تعاون منتظر بين مصر وكوريا الشمالية على مستوى اللجان الأولمبية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمبسوت جريء .. نانسي عجرم تخطف الأنظار بالأسود اللامع

ماذا طلب بيرسي تاو للتجديد مع الأهلي.. إبراهيم سعيد يكشف السر

راغب علامة يعلن موعد حفله الجديد فى باريس

وسط حشد جمهوري.. أحمد العوضي يلتقط الصور مع محبيه بشارع المعز|صور

فيديو

قفزة كبيرة .. ماذا حدث في أسعار الدواجن ؟

استقبال إشارات أولية .. الفضاء المصرية تتابع تجربة Nexsat-1

خليفة فيتوريا .. هل يتولى كيروش تدريب منتخب مصر؟

استئصال جزء من القولون | سهير جودة تكشف تفاصيل حالتها الصحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حرب الفولاذ والزجاج

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رأس الحكمة .. بيع أم استثمار ؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تغول اللجنة الأوليمبية في قانون الرياضة

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تفكيك الأزمة.. منطلقات للحوار الوطني الاقتصادي

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ