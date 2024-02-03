تنبيه مهم من الأرصاد.. ظاهرة جوية تُهدد سلامة المواطنين بالقاهرة وبعض المحافظات

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الأحد الموافق 4 فبراير، طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد.

الظواهر الجوية المتوقعة يوم الأحد

وعن الظواهر الجوية، توقعت هيئة الأرصاد أن تتكون شبورة مائية صباحاَ على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالٌة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة مساء على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

نصائح مهمة من الأرصاد لقائدي المركبات أثناء القيادة في وجود شبورة وتضمنت الآتي:

تفقد حالة الإطارات.

التأكد من فاعلية مساحات الزجاج.

التركيز وعدم الانشغال عن الطريق.

خفف السرعة فكلما كانت السرعة أقل سهل السيطرة على السيارة.

حافظ على مسافة بينك وبين السيارة أمامك لتفادى الاصطدام بها.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، توقعت هيئة الأرصاد أن تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان هبئة الأرصاد بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 18 10

العاصمة الإدارية 18 9

6 أكتوبر 18 8

بنهــــا 18 9

دمنهور 18 9

وادي النطرون 17 8

كفر الشيخ 17 9

المنصورة 17 9

الزقازيق 18 10

شبين الكوم 18 9

طنطا 17 9

دمياط 18 10

بورسعيد 18 10

الإسماعيلية 19 8

السويس 19 8

العريش 18 7

رفح 17 8

رأس سدر 19 8

نخل 16 2

كاترين 12 1-

الطور 19 9

طابا 17 8

شرم الشيخ 22 14

الإسكندرية 18 10

العلمين الجديدة 17 9

مطروح 18 10

السلوم 17 9

سيوة 18 5

رأس غارب 20 12

الغردقة 21 11

سفاجا 20 11

مرسى علم 22 12

شلاتين 24 14

حلايب 22 12

أبو رماد 24 13

رأس حدربة 23 15

الفيوم 18 6

بني سويف 18 5

المنيا 18 4

أسيوط 18 5

سوهاج 19 5

قنا 21 7

الأقصر 21 6

أسوان 21 8

الوادي الجديد 19 5

أبوسمبل 20 8