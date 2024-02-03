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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية.. والحرارة صفر في هذه المدينة

ثلوج في سانت كاترين
ثلوج في سانت كاترين - أرشيفية

توقعت هيئة الأرصاد الجوية ، طقسا باردا اليوم السبت نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد كما تظل الأجواء شديدة البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


طقس شديد البرودة


أفادت هيئة الأرصاد الجوية ، أن تنحصر فرص سقوط الأمطار لتكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة إلى مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة .

شبورة 

 

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن تعود فرص تكون الشبورة المائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجة الحرارة صفر 

نوهت هيئة الأرصاد ، عن فرص لتكون الثلوج على قمم جبال سانت كاترين حيث تصل درجة الحرارة الصغرى إلى أقل من صفر درجة مئوية.

 

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد شهدت خلال الفترة الماضية تراجعا كبيرا في درجات الحرارة، وسقوط الأمطار المتفاوتة الشدة على معظم محافظات الجمهورية؛ بسبب منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا ومنخفض سطحي على سطح البحر المتوسط.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، هناك تحسن تدريجي وطفيف في ارتفاع قيم درجات الحرارة بداية من اليوم السبت، ولكن يشعر بها المواطنين يوم الإثنين، موضحة أن حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل مستقرة، ولكن فترات الليل تشهد برودة شديدة.

وأوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الشبورة المائية ستعود مرة أخرى خلال فترات الصباح الباكر، لافتة إلى أن الثلوج تساقطت على جبال موسى وسانت كاترين مع وصول درجات الحرارة إلى -3. 
 

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