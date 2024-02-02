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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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شبورة وأمطار وطقس شديد البرودة ليلا وصباحا.. بيان عاجل من الأرصاد

صدى البلد

قدمت مذيعة صدى البلد ندى باهي تغطية حول حالة الطقس، حيث من المتوقع انخفاض في درجة الحرارة  عن الصفر في بعض المناطق، وتحذر الأرصاد، المواطنين، من استمرار موجة الطقس البارد في البلاد، وتعلن موعد انتهاء موجة الطقس السيء، ومتى ستتحسن درجة الحرارة، بالإضافة إلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا.

وكشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية درجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت، وقالت إنه من المتوقع أن تسود البلاد شبورة مائية، وفرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من محافظات الجمهورية.

وأوضحت هيئة الأرصاد أنه في الفترة ما بين اليوم وحتى الأربعاء المقبل، من المتوقع أن يسود طقس بارد نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وكذلك من المتوقع أن يسود طقس شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، بالإضافة إلى أن درجة الحرارة الصغرى للمدن الجديدة في القاهرة الكبرى تتراوح من (7:6) درجات مئوية، وفرص لتكوُّن الثلوج على قمم جبال سانت كاترين، إذ تصل درجة الحرارة الصغرى إلى أقل من صفر درجة مئوية.

الأرصاد الجوية الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية بدرجات الحرارة تفاصيل درجات الحرارة حالة الطقس درجات الحرارة درجات الحرارة المتوقعة درجات الحرارة المتوقعة غدا

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