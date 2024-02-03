ظاهرتان جويتان|الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الـ 48 ساعة القادمة

أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة على مدار الـ 48 ساعة المقبلة، حيث استعرضت أبرز الظواهر الجوية المؤثرة على معظم محافظات الجمهورية.



وقالت “غانم” خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم السبت، إن غدًا الأحد متوقع زيادة كمية الأمطار على السواحل الشمالية ولكنها لن تكون في شدة أمطار الأسبوع الماضي، لافتة إلى أنه مع يوم الإثنين ستعاود درجات الحرارة الارتفاع، حيث تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 20 درجة مئوية خلال فترة النهار.



وأشارت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن هذا الأسبوع سيشهد استقرار في الأحوال الجوية بشكل تدريجي، حيث ترتفع درجات الحرارة وتسيطر ظاهرة الشبورة المائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.



طقس اليوم السبت

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أنه بداية من اليوم تشهد البلاد تدريجيًا تحسن في الأحوال الجوية، حيث ارتفعت قيم درجات الحرارة اليوم عن الأمس بمعدل من درجة لـ درجتين لتسجل العظمى على القاهرة الكبرى اليوم بين 17 و18 درجة مئوية خلال فترة النهار.



وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن كميات الأمطار ستقل بشكل كبير وخاصة في المحافظات الساحلية، حيث ستتحول من أمطار غزيرة إلى خفيفة ومتوسطة على السواحل الشمالية الغربية ومحافظات شمال الوجه البحري، بينما تكون خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية وبعض المناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن هناك أيضًا اعتدال في نشاط الرياح مما يعمل على زيادة الاستقرار في الأحوال الجوية.