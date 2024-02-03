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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الأرصاد تُعلن موعد انتهاء موجة الطقس السيئ وهذه أماكن سقوط الأمطار

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم السبت، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.
 

وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد”، المذاع عبر فضائية “تن”، إنه بداية من اليوم تشهد البلاد تدريجيًا تحسن في الأحوال الجوية، حيث ارتفعت قيم درجات الحرارة اليوم عن الأمس بمعدل من درجة لـ درجتين لتسجل العظمى على القاهرة الكبرى اليوم بين 17 و18 درجة مئوية خلال فترة النهار.
 

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خريطة سقوط الأمطار

وأضافت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن كميات الأمطار ستقل بشكل كبير وخاصة في المحافظات الساحلية، حيث ستتحول من أمطار غزيرة إلى خفيفة ومتوسطة على السواحل الشمالية الغربية ومحافظات شمال الوجه البحري، بينما تكون خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية وبعض المناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر.

 

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن هناك أيضًا اعتدال في نشاط الرياح مما يعمل على زيادة الاستقرار في الأحوال الجوية، لافتة إلى أنه مع تقدم أيام الأسبوع سيكون هناك مزيدًا من التحسن في الأحوال الجوية، حيث متوقع مع يوم الإثنين المقبل أن يكون هناك ارتفاعات في درجات الحرارة لتسجل العظمى 20 درجة مئوية على القاهرة الكبرى.

 

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن الارتفاع في قيم درجات الحرارة سيبدأ من يوم الإثنين وحتى نهاية هذا الأسبوع مصحوبًا بوجود ظاهرة الشبورة المائية، والتي تدل على استقرار الأحوال الجوية.
 

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