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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عواصف ثلجية وفيضانات تجتاح كاليفورنيا وطقس متجمد في ألاسكا| شاهد

أرشيفية
أرشيفية

هطلت الأمطار بغزارة واجتاحت مياهها الشوارع في كاليفورنيا، فيما غطت تساقطات الثلوج الكثيفة الجبال شرق لوس أنجلس، أما في ألاسكا فطغى التجمد على المشهد.

وجلبت الثلوج الراغبين في التزلج في منتجع سنو فالي ماونتن في مقاطعة سان برناردينو، حيث بدت الثلوج مثل المسحوق، وهو ما يعشقه المتزلجون لأنه رائع لممارسة رياضتهم المفضلة، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.
 

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وتعرضت مقاطعة لوس أنجلس الجنوبية الخميس إلى أضرار بالغة من جرّاء الفيضانات، التي غمرت المركبات على الطرقات، كما غمرت نفقا في لونج بيتش، ولجأ عدد من الأهالي إلى ملئ أكياس الرمل، لاستعمالها كحواجز لوقف تقدم سيول المياه.

ويتوقع أن تضرب عاصفة أخرى المنطقة خلال أيام قليلة، كما يتوقع هطول أمطار وتساقط ثلوج على المرتفعات جنوب كاليفورنيا بداية الأسبوع المقبل، وهو ما قد يتسبب في انهيارات طينية وفيضانات خطيرة.

أما في ولاية ألاسكا فقد سجلت العاصمة جونو أعلى نسبة تساقطات للثلوج، في يوم واحد خلال الشهر الماضي، وقد بلغ ارتفاع مستوى الثلوج 6.5 أقدام.

وانخفضت درجة الحرارة إلى مادون 40 درجة في بعض المناطق، حيث تشهد مدينة أنكوريج، أكبر انخفاض لدرجات الحرارة منذ سنوات، وفتحت في المدينة مرافق للتدفئة للمشردين والذين يفتقدون لأجهزة جيدة.
 

كاليفورنيا ألاسكا الامطار الفيضانات يورونيوز

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