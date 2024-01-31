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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأمطار الغزيرة تزيد من معاناة النازحين في مخيم جباليا| فيديو

صدى البلد

أدت الأمطار الغزيرة التي شهدتها مدينة غزة خلال الأيام الماضية إلى تضرر النازحين الذين يعيشون في المخيمات المؤقتة وجعلت ظروفهم  أكثر بؤسا وزادت من إحساسهم باليأس.
 

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لم تحدث مثل هذه الحرب قط في تاريخ فلسطين

وفي الوقت الذي يُحاول فيه بعض اللاجئين البقاء في أجواء الدفء حول النيران في مخيم جباليا للاجئين، الذي غمرته المياه، قام آخرون بجمع مياه الأمطار في براميل كبيرة لاستخدامها لاحقا بسبب ندرة المياه في القطاع المحاصر الذي لا يزال هدفا لغارات جيش الاحتلال الإسرائيلي، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

وأكدت إحدى الأمهات بحزن كبير وهي تحمل رضيعتها تحت غطاء مبلل: "لقد أغرقنا المطر"، وأضافت: "لا توجد بطانيات ولا توجد ملابس. ولم نعد قادرين على تعليق ملابسنا لكي تجف. لا أدري ماذا أقول. لا توجد أسرة ولا ملابس ولا دفء، ولا طعام ليأكل الأطفال. لا يوجد حليب لهذه الطفلة التي تبلغ من العمر سنة ونصف وهي بحجم طفل حديث الولادة، ولا توجد جوارب أو أحذية لترتديها. إنها حرب الإبادة التي دمرتنا. لم تحدث مثل هذه الحرب قط في تاريخ فلسطين".
 

غزة الامطار مخيم جباليا القطاع يورونيوز فلسطين

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