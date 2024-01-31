محافظ الإسكندرية الأسبق: مصر تحشد الجهود الرامية لدعم القضية الفلسطينية|فيديو

قال الدكتور رضا فرحات، أستاذ العلوم السياسية ومحافظ الإسكندرية الأسبق: إن الاتصال بين وزير الخارجية ونظيره النيوزيلاندي تزامن مع الاحتفال بمرور 50 عامًا على العلاقات المصرية النيوزلاندية، مؤكدًا أن الاتصالات التي يقوم بها السفير سامح شكري تعد جيدة وبناءة من حيث حشد الجهود الرامية إلى دعم القضية الفلسطينية.

إسرائيل تعيق عمل الأونروا

وأضاف “فرحات” خلال حواره ببرنامج “صباح البلد”، من تقديم الإعلامية فاتن عبد المعبود، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل تحاول بين فترة وأخرى أن تغطي على الجرائم التي تقوم بها في قطاع غزة، حيث اتهمت مؤخرًا تورط بعض موظفي منظمة الأنروا مع حركة حماس، حيث تستهدف إعاقة عملها الإنساني التي تقوم به لإغاثة الفلسطينين.



وأشار الدكتور رضا فرحات، أستاذ العلوم السياسية ومحافظ الإسكندرية الأسبق إلى أن دولة نيوزلندا من الدول المانحة للأنروا، موضحًا أن بعض الدول بدأت في أن توقف دعمها للمنظمة وهذا يحقق هدف إسرائيل في تجويع الشعب الفلسطيني والضغط عليه.



ولفت أستاذ العلوم السياسية ومحافظ الإسكندرية الأسبق إلى أن نتنياهو يعمل على تزكية هذا المخطط لأنه سبب بقاؤه في رئاسة الحكومة الإسرائيلية لذا يقوم بمد الصراع بهذه الإثارات الغير الصحيحة.