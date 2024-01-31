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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المحكمة الاقتصادية تعاقب غادة والي بالحبس 6 أشهر وكفالة 10 آلاف جنيه| شاهد

غادة والي
غادة والي

بعد جدل كبير أثارته مصممة الجرافيك غادة والي إثر اتهامها بسرقة تصميم لوحات فنان روسي، أصدرت المحكمة الاقتصادية حكمًا ضدها يقضي بمعاقبتها بالحبس 6 أشهر وكفالة 10 آلاف جنيه بجانب تغريمها 10 آلاف جنيه عن كل مصنف بإجمالي 40 ألف جنيه مع إلزامها بتعويض مدني مؤقت 100 ألف جنيه.

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اتهمها بالسرقة مرتين

وتعود الأزمة إلى عام 2022 حينما اتهم الفنان الروسي جورج كوراسوف غادة والي بسرقة 4 تصاميم من لوحاته واستخدامها بتغييرات طفيفة كجداريات بمحطة مترو واتهمها مجددًا بعد فترة باستخدام إحدى لوحاته في حملة دعائية  لصالح ضركة مشروبات غازية شهيرة، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية العربية.

 

وردت غادة والي في تصريحات تلفزيونية: “لو الفنان الروسي بيقول إني سرقت منه التصميم سيكون هو سارقًا كذلك من أعمال بيكاسوز. لو أنا اقتبست منه يكون نحن الاثنان ناقلين من بيكاسو، لأن التكعيبة التي سرنا عليها هي خاصة بـ “بيكاسو" ".
 

وأضافت “والي” أنها أخذت الرسوم من معبد هابو بالأقصر ومن الوارد تشابه التصاميم، والحكم الصادر ضد غادة قابل للاستئناف مع دفع مبلغ الكفالة المقرر بقسمة 10 آلاف جنيه.

غادة والى الفنان الروسي العربية بيكاسو توك شو صدى البلد

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