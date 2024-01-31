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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تسجيل صوتي يكشف فرحة الفنان الروسي بحبس غادة والي.. فيديو

صدى البلد

حصل موقع صدى البلد على تسجيل صوتي يكشف فرحة الفنان الروسي جورج كوراسوف بعد قرار المحكمة بحبس مصممة الجرافيك غادة والي 6 أشهر.

وقال أحمد العطار ، إن الحكم مرضي لنا وأننا جاهزين لأي إجراء قانوني سوف تتخذه غادة والي الاستئناف على الحكم.

وقضت  المحكمة الاقتصادية بحبس غادة والي 6 أشهر وتغريمها 10 آلاف جنيه عن كل تصميم بواقع 40 ألف جنيه، وتعويض مؤقت 100 ألف جنيه في قضية رسومات المترو والمتهمة فيها  بسرقة فكرة لوحات محطة مترو كلية البنات، وتعديها على حق الفنان الروسى جورجي كوراسوف، وكفالة 10 آلاف جنيه.

وجاء بقرار الإحالة في قضية رسومات المترو، إنه في غضون يوليو من العام 2022 وبناء على بلاغ من وكيل المجني عليه تم إزالة اللوحات الملصقة بمعرفة شركة واليز ستوديوز والمنسوبة للمتهمة في محطة مترو كلية البنات وذلك لتعديها على حق المؤلف الخاص بالفنان الروسى جورجي كوراسوف.

 

غادة والي

 

وقالت النيابة إن رسومات المترو موضوع الشكوى تتميز بعنصر الابتكار لكونها تتسم بالطابع الإبداعي الذي يضفي عليه الأصالة وأن التصميمات المنسوبة للمتهمة مٌقلدة ومنسوخة من الرسومات الخاصة بالمجني عليه والمنشورة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مما يعد تعديًا على الحقوق المالية والأدبية.

وحسب قرار إحالة غادة والي أصدر رئيس نيابة الاستئناف، أمرًا باستبعاد شبهة جريمة العدوان على المال العام المثارة بالأوراق، وتقيد الأوراق جنحة مالية بالمواد أرقام 138، و139/1، و140/ بند 9، و143، و147، و181/ فقرة ا بند سابعًا من قانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002.

وقالت غادة والي في تحقيقات قضية رسومات المترو: إنها لم ترتكب ثمة خطأ حتى يتم طلب تعويض ضدها وتحتفظ بحقها في التعويض مع ظهور الحقيقة، حيث قررت بقيامها بالتوقيع على العقد بينها وبين واليز استديو، والتزمت بموجب العقد بعمل خطة دعائية وترويجية للخط الثالث لمترو الأنفاق ووضع استراتيجية كاملة سنوية للنشاطات والفعاليات داخل محطات مترو الأنفاق وتم اختيار خمس محطات للعمل فيها بـ 2 إلى 3 تصميمات صناعية في كل محطة بإجمالي 15 تصميم وتم تنفيذ أكثر من المطلوب وهو 36 تصميم صناعي في 4 محطات مترو.

وتابعت غادة والي في تحقيقات قضية رسومات المترو، قائلة «قيمة التعاقد المذكورة في العقد كانت 878281 جنيه، وأنها تحصلت على 684133 جنيه منه، حيث قامت بعمل خطة دعائية وترويجية للخط الثالث لمترو الأنفاق ووضعت استراتيجية كاملة سنوية للنشاطات والفعاليات داخل محطات مترو الأنفاق وتم عمل تصاميم في اربع محطات وهي العباسية وباب الشعرية وهليوبلس وكلية البنات، وعمل دراسة للفئة المستهدفة وتم رفع كافة المقاسات الموجودة في كل محطة وعمل بحث موسع حول تاريخ كل محطة بالمنطقة والحضارات المنتمية لها.

 

 

 

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