مفاجأة في أسعار الذهب والدولار.. وتحرك جديد لـ عيار 21|أخبار تهمك

الذهب اليوم.. قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الأربعاء 31-1-2024، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة الأرصاد ودرجات الحرارة.



ومن خلال التقرير التالي، نستعرضها لكم:

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 4629 جنيه للجرام.



وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 4050 جنيها.



ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 3471 جنيها للجرام.



أما سعر الجنيه الذهب فسجل 31000 جنيه.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم:



سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 33.53 جنيه للبيع، و 33.42 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 39.22 جنيه للبيع، و39.08 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.25 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 100.62 جنيه للبيع، و100.17 جنيه للشراء .

فيما قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك استمرارية للتقلبات الجوية التي نعيشها منذ أمس وأول أمس، خاصة انخفاض قيم درجات الحرارة فى معظم محافظات الجمهورية، نتيجة الكتل الهوائية القادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط، وهي شديدة البرودة، إلى جانب وجود منخفض جوي متعمق فى طبقات الجو العليا.

وأضافت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي"، أن قيم درجات الحرارة خلال فترات النهار أقل من المعدلات الطبيعية لها فى مثل هذا الوقت من العام بحوالي من درجتين إلى ثلاث درجات، والعظمي على القاهرة الكبري 16 درجة مئوية، ولكن المحسوسة ستكون أقل ب14 أو 11 درجة نتيجة نشاط الرياح.

وتابعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الأجواء خلال فترة النهار باردة على أغلب محافظات شمال البلاد حتي القاهرة الكبري وشمال الصعيد، ومائلة للدفئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لافتة إلى أنه مع فترات الليل يكون هناك مزيد من الإنخفاضات فى حالة الطقس، والصغري تصل ل9 درجات، وبالتالي الأجواء شديدة البرودة فى معظم محافظات الجمهورية، ومن الممكن أن تكون قارصة البرودة فى الأماكن المفتوحة ولها ظهير صحراوي، وتكون الثلوج على مرتفعات سانت كاترين أو وسط سيناء.

وأشارت إلي أنه خلال الساعات الماضية كانت هناك أمطار بشكل غزير على الإسكندرية بتساقط معها حبات البرد، ومن المتوقع استمرار أمطار غزيرة إلى متوسطة يصاحبها حبات البرد على مطروح والإسكندرية وبعض المناطق من شمال الوجه البحري، وتمتد إلى المحافظات الداخلية.



درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء:



العظمى الصغرى

القاهرة 15- 8

الإسكندرية 13- 9

الإسماعيلية 16 - 8

الغردقة 19-10

أسوان 18 - 8

سوهاج 17- 5

المنيا 17- 6