عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جارها أنهى حياتها ودفنها بمنزله|كاميرا المراقبة تكشف سر اختفاء الطفلة حنين 13 يومًا

أرشيفية
أرشيفية

عرضت فضائية العربية تقريرًا بـ عنوانكاميرا المراقبة تكشف سر اختفاء الطفلة حنين 13 يومًا: جارها اغتصبها وأنهى حياتها ودفنها بمنزله”، حيث تكشفت ملامح جريمة بعد 13 يومًا من غياب الطفلة حنين، ارتكبها شاب عمره 30 عامًا.
 

وقال صاحب كاميرا المراقبة التي سجلت الحادث عبر تقرير عرضته فضائية العربية: “ الكهرباء بتقطع حوالي الساعة 2م وتيجي الساعة 4 م، والساعة 1.30  كاميرات المراقبة الخاصة بالبيت عندي جابت حنين وهي تأكل كيس ”شيبسي" خدته من محل بجانب البيت اللي حصل فيه الحادثة وقعدت تاكله حوالي ربع ساعة وبعد ما خلصته اتجهت للباب المؤدي للمنزل اللي وقع فيه الحادث ومن 1.30 لـ 2 مطلعتش من البيت".
 

txt

زعيم كوريا الشمالية يؤكد أهمية بناء السفن الحربية لتعزيز أسطول بلاده |شاهد

txt

عواصف ثلجية وفيضانات تجتاح كاليفورنيا وطقس متجمد في ألاسكا| شاهد

قتلها ودفنها بمنزله

وراجع رجال المباحث بكفر سعد في دمياط الكاميرات عدة مرات وتعاون معهم أهالي البلدة على مدار أسبوعين للوصول إلى الحقيقة وهي أن جار حنين، ويدعى “معتز” قام باغتصابها وقتلها ووضعها داخل “شوال” ودفنها في حفرة بمنزله.
 

وبعد ضبطه اعترف بالجريمة وأرشد عن الجثة، وشيع أهالي القرية جثمان الطفلة حنين إلى مثواها الأخير وسط حالة من الصدمة والحزن من هول الجريمة التي تعرضت لها.

الطفلة حنين فضائية العربية كاميرا المراقبة كفر سعد دمياط جثمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا الآن|مفاجأة قريبة في سعر الدولار بعد قرار المركزي وتصريحات صندوق النقد

الأرصاد تُحذر من ظاهرة جوية خطيرة تُهدد القاهرة وبعض المحافظات

تعليق ساخر من حسن شحاتة على تعاقد الزمالك مع عبد الله السعيد..ماذا قال؟

1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب بعد ساعات من قرار المركزي.. وعيار 21 مفاجأة

بعد الاستغناء عنه.. إصابة والدة لاعب الزمالك بجلطة

مفاجآة.. شرط مثير من بيرسي تاو للتجديد 3 مواسم مع الأهلي

إبراهيم سعيد يسخر من جوزيه جوميز مدرب الزمالك الجديد.. ماذا قال؟

فرج عامر يفجر مفاجأة.. مبروك على هذا المنتخب بطولة كاس أمم أفريقيا

ترشيحاتنا

سويلم: نصيب الفرد من المياه في مصر يقترب من خط الشح المائي

مدبولي يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء خلال يناير الماضي

توقيف المهاجم.. 3جرحى في عملية طعن بباريس

الأرصاد تُعلن موعد انتهاء موجة الطقس السيئ وهذه أماكن سقوط الأمطار

الجيش الأوكراني: ارتفاع حصيلة قت.لى القوات الروسية إلى 387.940 جنديا

السعر الرسمي لأرخص سيارة فرنسية في مصر موديل 2024


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ظهورها المثير للجدل .. 10 صور تكشف عن أناقة شريهان

طريقة عمل طاجن المكرونة| أحلى من الجاهز

اشتعال شوارع نيويورك بسبب غزة.. مظاهرات مؤيدة لفلسطين تخرج عن سيطرة الشرطة|صور

إلهام شاهين تبهر جمهورها بهذه الإطلالة | شاهد

فيديو

حقيقة الصورة المتداولة.. مشاهد تخلع القلوب لـ احتراق برج إيفل

تنفطر له القلوب.. مقطع فيديو لمجموعة من الأطفال الفلسطينيين يرتدون الأكفان.. شاهد

ولا أغرب.. غرفة ساونا تنقذ شخصين من الغرق في النرويج| شاهد

بعد أزمتهما الشهيرة ونفي زواجهما.. نزار فارس بفيديو جديد مع حورية فرغلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: هاني شنودة والشغف بالموسيقي والثقافة

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ