جارها أنهى حياتها ودفنها بمنزله|كاميرا المراقبة تكشف سر اختفاء الطفلة حنين 13 يومًا

عرضت فضائية العربية تقريرًا بـ عنوان “كاميرا المراقبة تكشف سر اختفاء الطفلة حنين 13 يومًا: جارها اغتصبها وأنهى حياتها ودفنها بمنزله”، حيث تكشفت ملامح جريمة بعد 13 يومًا من غياب الطفلة حنين، ارتكبها شاب عمره 30 عامًا.



وقال صاحب كاميرا المراقبة التي سجلت الحادث عبر تقرير عرضته فضائية العربية: “ الكهرباء بتقطع حوالي الساعة 2م وتيجي الساعة 4 م، والساعة 1.30 كاميرات المراقبة الخاصة بالبيت عندي جابت حنين وهي تأكل كيس ”شيبسي" خدته من محل بجانب البيت اللي حصل فيه الحادثة وقعدت تاكله حوالي ربع ساعة وبعد ما خلصته اتجهت للباب المؤدي للمنزل اللي وقع فيه الحادث ومن 1.30 لـ 2 مطلعتش من البيت".



قتلها ودفنها بمنزله

وراجع رجال المباحث بكفر سعد في دمياط الكاميرات عدة مرات وتعاون معهم أهالي البلدة على مدار أسبوعين للوصول إلى الحقيقة وهي أن جار حنين، ويدعى “معتز” قام باغتصابها وقتلها ووضعها داخل “شوال” ودفنها في حفرة بمنزله.



وبعد ضبطه اعترف بالجريمة وأرشد عن الجثة، وشيع أهالي القرية جثمان الطفلة حنين إلى مثواها الأخير وسط حالة من الصدمة والحزن من هول الجريمة التي تعرضت لها.