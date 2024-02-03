زعيم كوريا الشمالية يؤكد أهمية بناء السفن الحربية لتعزيز أسطول بلاده |شاهد

شدد زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون أهمية تصنيع السفن الحربية، لتعزيز أسطول بلاده.



تطوير قدرات سلاح البحرية

ونشرت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية صورا ثابتة لكيم برفقة مسؤولين يسيرون إلى جانب سفينة حربية راسية في الميناء، كما ظهر كيم داخل هيكل واسع قيد الإنشاء، يبدو أنه مصمم لسفينة، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

وكان زعيم كوريا الشمالية شدد على أهمية تطوير قدرات سلاح البحرية في بلاده، مكررا زياراته للمنشآت وإطلاقه غواصات جديدة، في وقت ذكرت تقارير أنه أطلق أيضا صاروخا جديدا، وأسلحة تحت الماء.

