عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: "تصريحات كيم جونج أون أشعلت الشرارة الأولى لتصاعد الأحداث بين الكوريتين".

وأشار التقرير التلفزيوني، إلى أن خطر تصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية يعود إلى الواجهة من جديد عقب سلسلة من المناورات العسكرية والتهديدات المتبادلة بين الجارتين ".

وأوضح التقرير أنه في أحدث المستجدات أعلن جيش كوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ كروز قبالة ساحلها الشرقي، وهذه ليست المرة الأولى هذا الأسبوع، فقد أطلقت بيونجيانج منذ عدة أيام صواريخ كروز نحو البحر الأصفر غرب شبه الجزيرة الكورية، قائلة إن الأمر يتلعق بجيل جديد من صواريخ كروز الاستراتيجية".

هئية الأركان المشتركة الكورية

ولفت التقرير إلى أن هئية الأركان المشتركة الكورية الجنوبية لم تحدد عدد الصواريخ التي أطلقت لكنها قالت إنها تعمل مع الولايات المتحدة لتحليل أحدث عملية من قبل كوريا الشمالية، مشددة على أنها عززت عمليات المراقبة والتأهب ".

وتابع التقرير:" تصريحات الزعيم الكوري الشمالي الأسبوع الماضي بأن الجنوب هو العدوز الرئيسي لبلاده وقيامه بحل الوكالات المخصصة لإعادة التوحيد والتواصل كان بمثابة الشرارة التي ساعدت على تصاعد الأحداث ".