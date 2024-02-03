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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مافيا الدولار تتساقط.. ضربة أمنية قاسية لمرتكبي جرائم الاتجار في العملة| تفاصيل

أرشيفية
أرشيفية

عرضت فضائية “العربية” تقريرًا بعنوان “مافيا الدولار تتساقط.. الأجهزة الأمنية توجه ضربة جديدة قاسية لمرتكبي جرائم الاتجار في العملة”.

ضربة أمنية جديدة لجرائم الاتجار بالدولار والمضاربة بأسعار العملات عبر إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، حيث نجحت الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة في ضبط 26 قضية عملات محلية وأجنبية مختلفة بقيمة مالية تقدر بـ 14.5 مليون جنيه.
 

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حملة مداهمات على تجار النقد الأجنبي

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل واقعة.

كانت السلطات شنت حملة مداهمات على تجار النقد الأجنبي في السوق السوداء، الذين تسببوا بمضارباتهم في رفع الدولار لأسعار قياسية، إذ يخفون العملة عن التداول؛ ليتاجروا بها خارج نطاق لسوق المصرفية.

وضبطت السلطات حينها 38 متهمًا يعملون لصالح آخرين في سوق الاتجار بالعملات، وضبطت بحوزتهم مئات الآلاف من العملات الأجنبية تمهيدًا لبيعها بأسعار قياسية.

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