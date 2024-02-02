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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انخفاض درجات الحرارة وأمطار على القاهرة والمحافظات.. الأرصاد الجوية تكشف طقس الأسبوع

صدى البلد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، النشرة الجوية والظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الجمعة 2 فبراير 2024، وحتى الخميس 8 فبراير 2024.

ونشرت هيئة الأرصاد، آخر صور الأقمار الصناعية، والتي تشير إلى تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة، يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق متفرقة من شرق البلاد.

وأوضحت أن الأمطار تكون متفاوتة الشدة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وخليج السويس وشمال الصعيد، كما تستمر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية بشكل أكبر.

حالة الطقس اليوم

تظل الأجواء خلال الطقس اليوم، شديدة البرودة علي معظم الأنحاء، حيث تسجل الحرارة الان علي القاهرة 16 درجة.

وتشهد حالة الطقس اليوم، الجمعة، استمرار سقوط الأمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وسط انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

وقالت هيئة الأرصاد، إن الطقس اليوم، يكون بارد نهارا على القاهرة الكوبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، يكون شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ويتكون الصقيع خلال الطقس اليوم، على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد، وتتراوح درجة الحرارة الصغرى على المدن الجديدة في القاهرة الكوبرى ما بين 6 إلى 8 درجات.

وتستمر فرص تكون الثلوج خلال الطقس اليوم، على قمم جبال سانت كاترين، حيث تصل درجة الحرارة الصغرى أقل من الصفر درجة مئوية.

أما عن مناطق فرص الأمطار خلال الطقس اليوم، كالتالي:

تكون الأمطار غزيرة إلى متوسطة ورعدية أحيانا مصحوبة بحبات برد على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة ومناطق من القاهرة الكبرى ووسط سيناء وخليج السويس تمتد خفيفة إلى مناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة.

وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

وعن حركة الملاحة البحرية، تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين ونصف، والبحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى مترين إلا ربع.

وعن متوسط درجات الحرارة خلال الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 16 للعظمى والصغرى  9 درجات
السواحل الشمالية 16 للعظمى والصغرى  9 درجات
جنوب سيناء 20  للعظمى والصغرى  9 درجات
شمال الصعيد 17  للعظمى والصغرى  9 درجات
جنوب الصعيد 18  للعظمى والصغرى  9 درجات 

الأرصاد الامطار امطار الطقس اليوم الحرارة

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