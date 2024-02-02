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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة نهارا.. والطقس شديد البرودة ليلا

طقس
طقس

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد شهدت خلال الفترة الماضية تراجعا كبيرا في درجات الحرارة، وسقوط الأمطار المتفاوتة الشدة على معظم محافظات الجمهورية؛ بسبب منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا ومنخفض سطحي على سطح البحر المتوسط.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية،  في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، هناك تحسن تدريجي وطفيف في ارتفاع قيم درجات الحرارة بداية من غد السبت، ولكن يشعر بها المواطنين يوم الإثنين، موضحة أن حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل مستقرة، ولكن فترات الليل تشهد برودة شديدة.

وأوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الشبورة المائية ستعود مرة أخرى خلال فترات الصباح الباكر، لافتة إلى أن الثلوج تساقطت على جبال موسى وسانت كاترين مع وصول درجات الحرارة إلى -3. 
 

الأرصاد الأرصاد الجوية الدكتورة منار غانم الشبورة المائية هيئة الأرصاد درجات الحرارة سانت كاترين سقوط الأمطار سطح البحر المتوسط طبقات الجو العليا

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