الأرصاد تُحذر من ظاهرة جوية خطيرة تُهدد القاهرة وبعض المحافظات

حذر خبراء هيئة الأرصاد الجوية من عودة فرص تكون الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم السبت

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم السبت الموافق 3 فبراير، طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحري والسواحل الشمالية و شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ليلا وفى الصباح الباكر شديد البرودة على أغلب الأنحاء كما يتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادى الجديد.

وحذرت هيئة الأرصاد المواطنين من الشبورة المائية صباحا، ونصحت بضرورة توخي الحذر في حالة قيادة السيارة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

نصائح مهمة على قائدي المركبات اتباعها أثناء القيادة في وجود شبورة والتى تضمنت الآتي:

-تفقد حالة الإطارات.

-التأكد من فاعلية مساحات الزجاج.

-التركيز وعدم الانشغال عن الطريق.

-خفف السرعة فكلما كانت السرعة أقل سهل السيطرة على السيارة.

-حافظ على مسافة بينك وبين السيارة أمامك لتفادى الاصطدام بها.



كما توقعت هيئة الأرصاد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة إلى مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتوقعت هيئة الأرصاد أن تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين وربع والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية ، وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان هيئة الأرصاد بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 17-09

العاصمة الادارية 17-08

6 اكتوبر 17-07

بنهــــا 17-08

دمنهور 17-08

وادى النطرون 16-07

كفر الشيخ 16-08

المنصورة 16-08

الزقازيق 16-09

شبين الكوم 17-08

طنطا 16-08

دمياط 18-08

بورسعيد 18-09

الإسماعيلية 18-07

السويس 18-07

العريش 18-06

رفح 17-07

رأس سدر 18-08

نخل 16-01

كاترين 11-02

الطور 19-10

طابا 18-07

شرم الشيخ 22-13

الاسكندرية 17-09

العلمين الجديدة 17-08

مطروح 17-09

السلوم 16-09