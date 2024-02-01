أمطار غزيرة ورعدية.. الأرصاد تكشف موعد استقرار الأحوال الجوية| فيديو

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك انخفاضات ملحوظة في درجات الحرارة، حيث إن درجات الحرارة التي تسجل في هذه الفترة، هي الأقل منذ بداية فصل الشتاء.

الأرصاد: حالة عدم الاستقرار في الاحوال الجوية مستمرة اليوم

وأضافت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، أن حالة عدم الاستقرار في الاحوال الجوية مستمرة اليوم وغدا، لافتة إلى أنه أبتداءً من يوم السبت القادم سوف يحدث تحسن تدريجي في درجات الحرارة.

الأرصاد: العظمى اليوم على القاهرة الكبرى 15 درجة مئوية

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن العظمى اليوم على القاهرة الكبرى 15 درجة مئوية، والصغرى على القاهرة الكبرى 8 درجات مئوية، مؤكدة أن معظم محافظات القاهرة تشهد انخفاضا في درجات الحرارة، والأجواء باردة خلال فترات النهار، وشديدة البرودة ليلاً.

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن هناك فرصا لسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية مصاحبة لحبات البرد اليوم على المناطق الساحلية، وسوف تمتد الأمطار إلى المحافظات الداخلية، وهناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى.