عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

«الأصعب قادم والصغرى تحت الصفر».. تحذير عاجل لـ10 فئات بسبب اضطراب الطقس

الأرصاد
الأرصاد

تشهد البلاد حالة من اضطراب الطقس بحسب هيئة الأرصاد الجوية، والتي تشكل سقوط أمطار غزيرة إلى متوسطة وخفيفة على غالبية المحافظات ، فضلا عن تراجع قاسي في درجات الحرارة إذ تصل الصغرى الأقل في مصر في سانت كاترين 3 تحت الصفر ليلا.

حالة الطقس على القاهرة 

خبراء هيئة الأرصاد الجوية يتوقعون أن تكون حالة الطقس اليوم الخميس، بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للبرودة على جنوب الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء ، شديد البرودة ليلا على أغلب الانحاء كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد .

72 ساعة .. الأرصاد تعلن مفاجأة عن الطقس | فيديو

السعودية تتعرض لدرجات حرارة صفرية وأجواء ثلجية.. تحذير عاجل من الأرصاد بالمملكة

أمطار غزيرة ورعدية.. تحذير عاجل من هيئة الأرصاد لسكان هذه المحافظات

أمطار غزيرة 

وتوجد أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا قد تكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة .

الأرصاد

كما توجد أمطار خفيفة ضمن حالة الطقس اليوم  قد تكون متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء تمتد خفيفة الى مناطق من القاهرة الكبرى وخليج السويس وشمال الصعيد على فترات متقطعة .

وهناك نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين الى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من 1.75 متر إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، بحسب الأرصاد.

الأرصاد

تحذير لهذه الفئات

ونصح الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، بالتزام تلك الفئات منازلها وتفادي التعرض للرياح والطقس السيئ :

  1. مرضى الربو والحساسية.
  2. ناقصي بالمناعة.
  3. كبار السن.
  4. الأطفال الرضع.
  5. الأطفال صغار السن بشكل عام.
  6. الحوامل.
  7. المدخنون.
  8. مرضى ‏قصور الغدة الدرقية.
  9. ‏مرضى السكر.
  10. المرضى الذين يعانون من انخفاض مستويات فيتامين ىسي في أجسادهم.

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم : 

العظمى الصغرى
القاهرة 15 08
العاصمة الادارية 15 07
6 اكتوبر 15 06
بنهــــا 15 08
دمنهور 15 08
وادى النطرون 15 07
كفر الشيخ 14 08
المنصورة 14 08
الزقازيق 15 09
شبين الكوم 15 08
طنطا 14 08
دمياط 15 07 
بورسعيد 16 09
الإسماعيلية 16 07
السويس 16 07
العريش 14 07
رفح 14 07
رأس سدر 16 08
نخل 13 01-
كاترين 09 03-
الطور 18 08
طابا 14 07
شرم الشيخ 19 12
الاسكندرية 15 08
العلمين الجديدة 14 08
مطروح 15 08
السلوم 13 08
سيوة 13 04
رأس غارب 18 11
الغردقة 18 10
سفاجا 18 10
مرسى علم 19 10
شلاتين 22 14
حلايب 21 13
أبو رماد 21 14 
رأس حدربة 21 15
الفيوم 15 07
بني سويف 15 06
المنيا 14 04
أسيوط 15 04
سوهاج 15 05
قنا 17 06 
الأقصر 16 06
أسوان 17 08
الوادى الجديد 18 04
أبوسمبل 17 08
 

 

 

 



 

 

الطقس امطار إضطراب الطقس حالة الطقس بالقاهرة امطار غزيرة حالة الطقس اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أبرد يوم في الشتاء| تحذير عاجل من الأرصاد: منخفض قطبي يضرب مصر

بـ هذه الصورة | ليفربول يعلن خبرا رسميا عن محمد صلاح

قبل ساعات من غلق القيد.. نجم الزمالك ينتقل إلى فيوتشر

«الأصعب قادم والصغرى تحت الصفر».. تحذير عاجل لـ10 فئات بسبب اضطراب الطقس

أصحاب المعاشات يستعدون لصرف معاش فبراير اليوم

مش هقول أسماء .. منشور مثير من حسين لبيب في الزمالك

سوزي تنتظر السجن.. تسجيل صوتي يكشف حقيقة تريند الشارع اللي وراه

تجار الذهب في ورطة .. ومفاجأة سعيدة للمصريين

موضوعات متعلقة

72 ساعة .. الأرصاد تعلن مفاجأة عن الطقس | فيديو

بسبب الطقس السيء.. سيارات شفط مياه الأمطار تنتشر بشوارع القليوبية |صور

صقيع وثلوج|الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الأربعاء.. وأمطار غزيرة بهذه المناطق

محافظ الغربية: تواصل مستمر مع الأرصاد والجهات المختصة لمتابعة الطقس

الصغرى بالقاهرة 10.. الطقس غدا بارد نهارا شديد البرودة ليلا

ترشيحاتنا

الأوقاف: غلق مؤقت لمسجد السيدة زينب بداية من أول فبراير لإنهاء تطويره

أمريكا .. عشرات المدن تطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

خطوات الاستعلام عن أول فاتورة كهرباء بعد زيادة الأسعار

تجار الذهب في ورطة .. ومفاجأة سعيدة للمصريين

سوزي تنتظر السجن.. تسجيل صوتي يكشف حقيقة تريند الشارع اللي وراه

كيف تكسب 1000 حسنة في دقيقة واحدة؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فساتين منى زكي في افتتاح رحلة 404 تثير ضجة| سعرها خرافي

ناسا: كويكب ضخم يتجه قرب الأرض في هذا التوقيت من يوم الجمعة

داليا البحيري تتعرض للإنتقاد بسبب إطلالتها في ملتقى التميز

مطربة شعبية ليبية تثير ضجة عبر السوشيال ميديا بسبب أغنيتها الخادشة للحياء

فيديو

مقطع فيديو يوثق مقـ تل حفيدة الأسرة المالكة البريطانية.. شاهد

في عيد ميلاده.. محمد هنيدي بدأ لاعبا في الزمالك ورفضته كلية الشرطة

القـ تل الرحيم.. سيدة هولندية تثير ضجة عبر السوشيال ميديا برسالتها المؤثرة

ادفع واسترد 80%.. كل ما تريد معرفته عن "تصدير العقار المصري"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

اﻟﻤﺰﻳﺪ