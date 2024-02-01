«الأصعب قادم والصغرى تحت الصفر».. تحذير عاجل لـ10 فئات بسبب اضطراب الطقس

تشهد البلاد حالة من اضطراب الطقس بحسب هيئة الأرصاد الجوية، والتي تشكل سقوط أمطار غزيرة إلى متوسطة وخفيفة على غالبية المحافظات ، فضلا عن تراجع قاسي في درجات الحرارة إذ تصل الصغرى الأقل في مصر في سانت كاترين 3 تحت الصفر ليلا.

حالة الطقس على القاهرة

خبراء هيئة الأرصاد الجوية يتوقعون أن تكون حالة الطقس اليوم الخميس، بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للبرودة على جنوب الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء ، شديد البرودة ليلا على أغلب الانحاء كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد .

أمطار غزيرة

وتوجد أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا قد تكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة .

الأرصاد

كما توجد أمطار خفيفة ضمن حالة الطقس اليوم قد تكون متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء تمتد خفيفة الى مناطق من القاهرة الكبرى وخليج السويس وشمال الصعيد على فترات متقطعة .

وهناك نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين الى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من 1.75 متر إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، بحسب الأرصاد.

الأرصاد

تحذير لهذه الفئات

ونصح الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، بالتزام تلك الفئات منازلها وتفادي التعرض للرياح والطقس السيئ :

مرضى الربو والحساسية. ناقصي بالمناعة. كبار السن. الأطفال الرضع. الأطفال صغار السن بشكل عام. الحوامل. المدخنون. مرضى ‏قصور الغدة الدرقية. ‏مرضى السكر. المرضى الذين يعانون من انخفاض مستويات فيتامين ىسي في أجسادهم.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم :

العظمى الصغرى

القاهرة 15 08

العاصمة الادارية 15 07

6 اكتوبر 15 06

بنهــــا 15 08

دمنهور 15 08

وادى النطرون 15 07

كفر الشيخ 14 08

المنصورة 14 08

الزقازيق 15 09

شبين الكوم 15 08

طنطا 14 08

دمياط 15 07

بورسعيد 16 09

الإسماعيلية 16 07

السويس 16 07

العريش 14 07

رفح 14 07

رأس سدر 16 08

نخل 13 01-

كاترين 09 03-

الطور 18 08

طابا 14 07

شرم الشيخ 19 12

الاسكندرية 15 08

العلمين الجديدة 14 08

مطروح 15 08

السلوم 13 08

سيوة 13 04

رأس غارب 18 11

الغردقة 18 10

سفاجا 18 10

مرسى علم 19 10

شلاتين 22 14

حلايب 21 13

أبو رماد 21 14

رأس حدربة 21 15

الفيوم 15 07

بني سويف 15 06

المنيا 14 04

أسيوط 15 04

سوهاج 15 05

قنا 17 06

الأقصر 16 06

أسوان 17 08

الوادى الجديد 18 04

أبوسمبل 17 08







